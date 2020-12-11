أرملة إبراهيم نصر باكية: تفوق على نفسه.. ولم يُكرم بما يناسب موهبته

وجهت أرملة الفنان الراحل إبراهيم نصر، الشكر إلى المُنتج محمد حفظي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، لإهدائه الدورة الـ42، التي اختتمت فعالياتها أمس الخميس، إلى مجموعة من الفنانين الراحلين، بينهم زوجها.

وأهدى محمد حفظي، الدورة الـ42، إلى الفنان محمود ياسين وشويكار، وسناء شافع، وحسن حسني، والفنانة نادية لطفي، والمنتصر بالله، ورجاء الجداوي، وإبراهيم نصر، وسمير الإسكندراني، إذ قال خلال كلمته على هامش حفل الختام: "إبداعهم سيظل موجود بيننا".

فنان من الطراز الأول

وقالت أرملة إبراهيم نصر، لـ"الوطن"، إن زوجها قدّم أعمالا فنية كثيرة طوال مشواره الفني، يستحق عليها جوائز كثيرة، مضيفة: "إبراهيم لازال موجودًا في ذاكرة الجمهور حتى الآن، فهو فنان من الطراز الأول، ومُبدع في أعماله واختياراته، كما يُجيد تقديم جميع أنواع الدراما ما بين التراجيدي والشر والكوميدي وغيرها".

وتابعت أرملة "نصر": "من المُفترض تكريم إبراهيم نصر من قِبل المؤسسات الفنية المُختلفة والمهرجانات السينمائية: "فنان مُبدع في كل عمل شارك فيه".

وأكدت باكية: "إبراهيم نصر تفوق على نفسه طوال مشواره الفني، ولم يُكرم بما يتناسب مع موهبته، حياته كانت للفن وبيته فقط، مُتعته الشخصية كانت تكمن في تقديم فن هادف دون إسفاف يليق بجمهوره"، مضيفة: "الجمهور هو من أعطى لإبراهيم نصر الجوائز، في كل مرة يلتقي بهم في الشارع، وكذلك الاحتفاء بأعماله عبر المنصات الاجتماعية".

وتابعت أرملة الفنان الراحل إبراهيم نصر: "لم يُظهر 1% من إمكاناته الفنية حتى مماته، فقد كان فنانا بأحاسيسه ومشاعره، وأخلص له، ولم يقبل طوال حياته بعمل إلا الذي يُضيف له فنيًا، لم يكن يقبل بتكرار نفسه أو المُشاركة في فيلم أو مسلسل لمُجرد سبوبة"، لافتة إلى أنّ مقولته الشهيرة التي كان يُرددها دومًا: "عندي عيش وفول هاكله، لكن يوم ما أنزل أعمل فن مش عشان استرزق منه.. أنا بعمل فن عشان بحبه ومقتنع به".

يذكر أنّ إبراهيم نصر، قدّم أعمالا فنية عدّة، حظى بها بجماهيرية ضخمة لسنواتٍ طوال، لعل أبرزها برنامجه الكوميدي الشهير "الكاميرا الخفية" والشخصية الشهيرة "زكية زكريا".