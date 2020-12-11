طقس السبت.. دافئ على القاهرة وأمطار خفيفة على الوجه البحري

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعات حالة الطقس، غدا السبت، الموافق 12 ديسمبر الجاري، أنه من المتوقع أن يكون هناك كثافة في الشبورة المائية صباحا، ويكون الطقس دافئا على القاهرة والوجه البحري نهارا، ودافئا على السواحل الشمالية الغربية، مائلا للدفء على السواحل الشمالية الشرقية، حارا على جنوب سيناء، والرياح تكون معتدلة.

كما توقع خبراء هيئة الأرصاد أن يكون هناك كثافة في الشبورة المائية، ويكون الطقس حارا على شمال وجنوب الصعيد، والرياح تكون معتدلة.

وعن حالة الطقس ليلا، من المتوقع أن يسود طقس بارد على القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من الوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد بنسبة 20%، وأمطار خفيفة بنسبة 30% على السواحل الشمالية، كما أنه من المتوقع نشاط الرياح لتكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من مطروح والسلوم وسيوة وسيدي براني.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 24 12.

الإسكندرية 21 14.

وادي النطرون 23 13.

طنطا 24 13.

شبين الكوم 24 12.

دمنهور 23 13.

بلطيم 23 13.

مطروح 21 13.

السلوم 20 13.

سيوة 23 11.

بورسعيد 24 14.

دمياط 23 12.

الزقازيق 24 13.

المنصورة 24 13.

الإسماعيلية 26 14.

السويس 25 14.

العريش 25 13.

رفح 25 13.

رأس سدر 26 13.

نخل 26 07.

نويبع 25 17.

طابا 24 15.

كاترين 20 05.

الطور 24 15.

شرم الشيخ 27 17.

الغردقة 26 16.

مرسى علم 26 14.

الفيوم 26 11.

بني سويف 26 10.

المنيا 28 10.

أسيوط 28 10.

سوهاج 27 11.

قنا 29 11.

الأقصر 30 11.

أسوان 31 11.

إدفو 31 12.

أبوسمبل 31 13.

الوادي الجديد 29 10.

شلاتين 29 17.

أبو رماد 28 17.

حلايب 28 18.

رأس حدربة 29 18.