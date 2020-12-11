غادة شلبي تتوجه إلى صربيا للترويج للسياحة المصرية

بعد انتهاء الزيارة الترويجية التي قامت بها الأستاذة غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة للعاصمة الألبانية تيرانا، توجهت إلى زيارة صربيا لزيادة الحركة السياحية الوافدة منها ومن منطقة البلقان بوجه عام، إلى مصر.

وقد رافقها خلال الزيارة السفير بدر عبدالعاطي مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية، والسفير عمرو الجويلي سفير مصر في بلجراد.

وخلال الزيارة، شاركت الأستاذة غادة شلبي في مائدة مستديرة حول تشجيع السياحة إلى مصر والتي نظمتها سفارة مصر في بلجراد مع ممثلي كبار منظمي الرحلات ووكلاء السفر الصرب، حيث ألقت كلمة أبرزت خلالها التسهيلات التي تقدمها مصر للسائحين.

كما تم مناقشة أهم المعوقات التي تحول دون زيادة الحركة السياحية الوافدة من السوق الصربي، كما استعرضت نائبة الوزير جميع المقاصد السياحية بمصر.

وعقدت عددا من اللقاءات المهنية الهامة من بينها لقاء مع رئيس الجمعية الوطنية الصربية، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الصربي، ورئيسة الجمعية البرلمانية للصداقة المصرية الصربية، تم خلالها مناقشة تعزيز أواصر التعاون بين الدولتين، خاصة في مجال السياحة والآثار وسبل دعم السياحة البينية بين مصر وصربيا.

كما تم مناقشة دراسة تشغيل خط طيران من مطار "نيش" إلى مطار "الغردقة" مما يساهم في خدمة منطقة البلقان بأكملها إلى جانب إتاحة الفرصة لجذب عدد أكبر من سائحين من هذه المنطقة إلى مصر.

والتقت الأستاذة غادة شلبى مع رئيسة هيئة تنشيط السياحة الصربية، حيث تم الاتفاق على خطط عمل ترويجية مشتركة خلال الفترة القادمة.

كما ألقت الأستاذة غادة شلبى الضوء على السياحة في موسم الشتاء في مصر مع التأكيد على أن ذلك من أهم أسباب زيارتها لصربيا حيث تسعى وزارة السياحة والآثار المصرية للعمل على تغيير توجه السائح الصربي الذي تقتصر زيارته إلى مصر في الغالب على فصل الصيف وتشجيعه لزيارتها أيضا في الشتاء وخاصة في أعياد رأس السنة والكريسماس.

واختُتمت الزيارة بلقاء إعلامي موسع نظمته سفارة مصر في بلجراد مع مجموعة من الصحفيين والإعلاميين والمؤثرين، أشارت خلاله إلى أهمية السوق الصربي للسياحة المصرية، من حيث أعداد السائحين الوافدين إلى مصر منذ استئناف الحركة السياحية الوافدة إليها في الأول من يوليو الماضي، لافتة إلى أن الاهتمام بالسوق الصربي يأتي من منطلق تشجيع السياحة الوافدة من دول البلقان بشكل عام.

كما أكدت على أهمية دور الإعلام في الترويج للمقصد المصري، كما قامت بالرد على كل استفساراتهم الخاصة بالإجراءات الوقائية والاحترازية التي يتم تطبيقها لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقامت بتسليط الضوء على التنوع في المنتج المصري والمميزات التنافسية التي تميزه عن المقاصد السياحية الأخرى، بالإضافة إلى الحديث عن الحزم التحفيزية التي تمنحها مصر لتشجيع حركة السياحة.