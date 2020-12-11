رئيس قسم المناعة بجامعة عين شمس: مصر اشتركت في تجارب اللقاح الصيني

كشف الدكتور أشرف عقبة رئيس قسم المناعة بجامعة عين شمس، أن اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا في معظم مراكز الأبحاث تقع في 4 مجموعات رئيسية، أولها من يستخدم اللقاحات المقتولة وتستغرق وقتا طويلا في الانتاج، وهناك اللقاحات الحديثة مثل لقاح فايزر وموديرنا، واللقاحات التي تستخدم الناقل مثل اللقاح الصيني ولقاح أكسفورد، واللقاحات التي تستخدم بروتينات شبيهة للفيروس.

وأضاف "عقبة" أن اللقاحات هي تدريب للجهاز المناعي على الوقاية من فيروس كورونا، كما يعطي للجهاز المناعي تحفيزات لعدم الإصابة بفيروس كورونا المستجد، موضحًا أن اللقاح الصيني يستخدم الناقل عن طريق فيروسات معينة، وهو اللقاح الذي اشتركت مصر في تجاربه السريرية، وتسعى الحكومة المصرية إلى تصنيعه في مصر حتى يكون متاحًا ويتم توزيعه على الدول المجاورة.

وطالبت وزارة الصحة في بريطانيا من يسعون للحصول على لقاح "فايزر- بيونتيك" وهم يعانون من الحساسية بعدم الحصول على اللقاح، بعد أن عانى اثنان من العاملين في إدارة الصحة البريطانية من آثار سلبية، لكن كليهما يقال إنه يتعافى بشكل جيد.

ودافع عدد من مسؤولي وزارة الصحة عن سلامة اللقاح، حيث أصر رئيس وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية على وضع خطط دقيقة للمراقبة لاستجابة المرضى للقاح.

وفي الوقت ذاته، حذّر مدير سابق للصحة العامة في إنجلترا يدعى جون أشتون، من أن لندن يجب أن تدخل المستوى الأعلى من قيود فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بحلول نهاية الأسبوع، حيث تكشف بيانات جديدة عن زيادة في حالات الإصابة في جميع أنحاء العاصمة.

جاء هذا في الوقت الذي أصبحت فيه جدة تبلغ من العمر 90 عامًا أول شخص في العالم يحصل على لقاح فايزر-بيونتيك من المستشفى.