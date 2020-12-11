لقاح كورونا الصيني ممنوع على "المتعافين".. ومصدر: الحالات الخطرة أولى

فسر مصدر بوزارة الصحة والسكان، ما صرحت به الشركة الصينية المُنتجة للقاح سينو فارم، بشأن عدم حصول الذين أصيبوا من قبل بفيروس كورونا على اللقاح.

وأشار المصدر إلى أن الأبحاث التى أجريت على اللقاح الصيني، أوضحت أن المُصاب من قبل اكتسب مناعة ضد الفيروس، ولا يوجد حتى الآن بشكل علمي موثق أى أدلة حول ما يتردد عن انتهاء المناعة بعد 3 أشهر.

وتابع "الأولوية الآن للفئات المستحقة المعرضة للخطر، سواء كانت من الأطقم الطبية أو كبار السن أو أصحاب الأمراض المزمنة".

الصحة: اللقاح حصل على موافقة الطوارئ من منظمة الصحة العالمية

واستقبلت أمس الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، الدفعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد من إنتاج شركة سينوفارم الصينية، بمطار القاهرة الدولي، قادمة من دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بحضور السفير الصيني لدى مصر والسفيرة مريم الكعبي القائم بأعمال السفير الإماراتي لدى مصر.

ولفتت الوزيرة إلى أن ذلك اللقاح حصل على موافقة الطوارئ من منظمة الصحة العالمية، قائلة إن الأولوية في توزيع اللقاح وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ستكون للأطقم الطبية العاملين بالقطاع الصحي بمستشفيات العزل والصدر والحميات، بالإضافة إلى مرضى الأورام والفشل الكلوي وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وذكرت الوزيرة أن تلك الشحنة أولى الشحنات ضمن عدة شحنات متتالية سيتم استقبالها تباعًا خلال الفترة القادمة، مؤكدة توفير اللقاح بالمجان وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتة إلى التعاقد مع التحالف الدولي للأمصال واللقاحات (جاڤي) للحصول على المزيد من اللقاحات، مضيفة أنه يتم أخذ اللقاح في عضلة الكتف على جرعتين يفصل بينهما 21 يوماً.

وتابعت أنه سوف يتم تدشين موقع إلكتروني لحجز اللقاح للفئات المؤهلة وإتاحة كافة التفاصيل الخاصة باللقاح عليه، بالإضافة إلى الخط الساخن ١٥٣٣٥.