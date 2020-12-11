"الموسيقيين" عن غناء طارق الشيخ "القاضية ممكن": لا تستدعي التحقيق

وجه الفنان حلمي عبدالباقي، عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية، لوما للمطرب طارق الشيخ؛ لإثارته غضب جماهير نادي الزمالك، بغنائه أغنية ساخرة بعنوان "القاضية"، خلال ظهوره في برنامج "لايف من الدوبلكس" مع الدومية الشهيرة "أبلة فاهيتا".

وكان قطاع من جمهور نادي الزمالك، قد أبدى استياءه الشديد، خلال الساعات الماضية، بسبب هذه الأغنية، التي قد تُثير أزمة بين جماهير قطبي الكرة المصرية.

التوازن مطلوب

وقال حلمي عبدالباقي، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إن مجلس النقابة لم يستقر على موقف بعد بشأن طارق الشيخ، مضيفا: "رأيي الشخصي أن الأمر لا يستدعي إحالة طارق الشيخ للتحقيق، لاسيما وأنه يتمتع بأخلاق عالية، ولا يُثير المشاكل إطلاقا، كما أنه تدارك الموقف وأصدر بيان اعتذار".

وأوضح "عبدالباقي" أنه كان من الأفضل، تحقيق التوازن في كلمات الأغنية، وعدم التهكم على الزمالك، منعًا لإثارة غضب جمهور القلعة البيضاء، كما أن الأغنية تتعارض مع المُبادرة التي أطلقها وزير الشباب والرياضة مؤخرا بشأن نبذ التعصب الكروي.

طارق الشيخ يصدر بيان اعتذار

وأصدر طارق الشيخ، بيانا صحفيا، قال فيه: "أغنية القاضية اللي غنتها في برنامج أبلة فاهيتا منها لله، كانت مفاجأة بالنسبة لي ووقفت التصوير أكثر من 3 مرات في أثناء تصوير الحلقة؛ لأني بنتمي لنادي الأبطال اللي بشجعه، وبنتمي له من طفولتي لحد الآن، الزمالك في الدم وهفضل لحد آخر نفس في عمري بنتمي لنادي الزمالك".

وأضاف "الشيخ": "الموضوع مكنش أكثر من فكاهة فقط واللي في القلب.. زمالك.. زمالك.. زمالك"، مناشدا الجمهور بتقبل اعتذاره، قائلا: "أرجو تفهم الأمر بالصورة الصحيحة، وبعتذر لأي حد تسببت له في انزعاج بدون قصد أرجو تفهم الموقف.. أخوكم طارق الشيخ".