ساويرس ينفي تغريدة الـ 6 مليارات دولار: fake account

نفى رجل الأعمال نجيب ساويرس تغريدة منسوبة له منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، تتحدث عن ثروته.

وجاء في التغريدة المنسوبة لساويرس على حسابه الرسمي على "تويتر": "أنا داخل 2021 بما يعادل 6 مليارات دولار أنت داخل بإيه"، ليتساءل أحد مستخدمي "تويتر" عن مدى صحة التغريدة.

وكتب ساويرس تعليقا على هذه التغريدة: "تأليف وتزوير fake account".

وكانت آخر الموضوعات الكوميدية الطريفة التي تطرقت لثروة رجل الأعمال نجيب ساويرس هي أغنية "أنا مش نجيب ساويرس" للفنان محمد قماح، التي طرحها مطلع الشهر الجاري، والتي حققت أكثر من مليون و250 ألف مشاهدة، في وقت قصير.

وتدور تفاصيل الأغنية عن رجل الأعمال نجيب ساويرس، ولكن بطريقة كوميدية حيث يقول المطرب محمد قماح للفتاة في الفيديو كليب: "عاوزة حد يكون معاه ماني، يعيشك عيشة فاني أنا مش نجيب ساويرس، تنزلي من البوجاتي وتدخلى على البزراتي"، وتلك الفتاة تطلب منه أموالًا كثيرًا خلال أحداث الفيديو كليب ولكن يرد عليها بسخرية بجملته الشهيرة "أنا مش نجيب ساويرس".

وكان نجيب ساويرس قد تعرض لموجة من الانتقادات عقب تبرعه لإعادة إعمار بيروت بعد تفجير مرفأ بيرون بمليون دولار للبنان.

ورد ساويرس على الانتقادات قائلا إن ما حدث في بيروت، كارثة شردت أكثر من 300 ألف شخص، "كل واحد حر في فلوسه وتصرفاته، يعني الخير ميبقاش خير، إلا لما الواحد يعمله في بلده بس؟".

وتابع: "مفيش حد يعرف أنا بعمل إيه لبلدي، الناس سيئة النية بصورة مزعجة، في حد علق على تبرعي بالقول بإن أضع عيني على إعادة تعمير لبنان بعد تدمير مرفأ بيروت".