إعدام طن ونصف أغذية فاسدة وغلق 34 منشأة مخالفة بالشرقية

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، بالتنسيق مع مكاتب الأغدية بالإدارات الصحية بأولاد صقر والحسينية وفاقوس وأبو كبير ومشتول السوق، حملات مكثفة للمرور علي المنشآت الغذائية بمراكز ومدن بأولاد صقر والحسينية وفاقوس وأبو كبير ومشتول السوق.

جاء لك بناء على توجيهات معالي أ.د. هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ومعالي أ.د. ممدوح غراب محافظ الشرقية، وتعليمات السيد الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة، بالمرور المكثف علي المنشآت الغذائية بالمحافظة، والضرب بيد من حديد علي المخالفين، لضمان وصول غذاء آمن، حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين.

أسفرت جهود الحملة عن ضبط 34 منشأة غذائية تعمل بدون ترخيص، وبها نقص شديد في الإشتراطات الصحية، منها 28 منشأة بمركز فاقوس، و 3 منشآت بمركز أولاد صقر، و 3 منشآت بمشتول السوق، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت لما تمثله من خطر داهم على الصحة العامة.

كما تم ضبط وإعدام طن و 617 كجم أغذية مختلفة لوجود تغير في خواصها الطبيعية، منها طن أغذية بمخزن تابع لسوبر ماركت بمركز أبو كبير، و 302 كجم أغذية بفاقوس، و 185 كجم بالحسينية، و 95 كجم بأولاد صقر، و 35 كجم بمشتول السوق، كما تم سحب 108 عينة وإرسالها للمعامل لبيان من مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة، وتحرير 66 محضر جنحة صحية للمخالفات بمراكز الشرطة بأولاد صقر والحسينية وفاقوس وأبو كبير ومشتول السوق.

وأكد الدكتور هشام مسعود على استمرار الحملات المكثفة لمفتشي الأغذية على مختلف المنشآت الغذائية والأسواق بالمحافظة، حفاظا على الصحة العامة للمواطنين، مقدما الشكر لجميع فرق مراقبة الأغذية علي المجهود المبذول لصالح المواطنين بالمحافظة.