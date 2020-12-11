أشرف حاتم: لقاح سينوفارم تقليدي وجُرِّب أكثر من مرة

قال الدكتور أشرف حاتم وزير الصحة الأسبق وعضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي، إن لقاح سينوفارم الصيني الذي حصلت مصر على أولى شحناته بالأمس هو لقاح تقليدي جرى تجربته كثيرًا.

وأضاف "حاتم" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت مقدمة برنامج "اليوم"، عبر شاشة "DMC": "يمكن تخزين سينوفارم في الثلاجات العادية ما بين درجتين إلى 8 درجات مئوية وهو ما يسهل عمليات نقله وتخزينه، كما أنه يمنع وصول المصابين إلى الحالات المتوسطة والخطيرة، لكن هذا سيحدث عند تلقيح المواطنين".

وتابع: "سيتم البدء بالفرق الصحية، لكن من حصل على اللقاح في التجارب السريرية لم يصب بالفيروس، ومن أصيب منهم لم تصل حالته إلى متوسطة أو شديدة، ويمكننا تشبيهه بلقاح الإنفلونزا، فهذا اللقاح لا يحمي بشكل كامل، لكن إذا أصيب الشخص الذي حصل عليه فإن المرض يكون بسيطًا".

وأردف أنه لم يجر تحديد مدة فاعلية اللقاح حتى الآن، لكنه على الغالب سيكون موسميًا على غرار تطعيم الإنفلونزا، مشيرًا إلى أن مصر شهدت إجراء بعض تجاربه على نحو 3 آلاف متطوع، وكل ما نُشر عنه يؤكد أنه آمن.

وكشفت وزارة الصحة والسكان، عن استلام أولى شحنات لقاح فيروس كورونا المستجد من إنتاج شركة (سينوفارم) الصينية، بمطار القاهرة الدولي، قادمة من دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بحضور كل من السفير الصيني لدى مصر، والقائم بأعمال السفير الإماراتي.

وشاركت الدكتور هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، في التجارب السريرية على هذا المصل منذ شهرين، ضمن المتطوعين في التجارب السريرية له في المرحلة الثالثة تحت شعار "من أجل الإنسانية" في إطار التعاون مع الحكومة الصينية، وشركة G42 الإماراتية للرعاية الصحية، ضمن حزمة متكاملة تشمل البحوث على اللقاحات المحتملة للفيروس والتعاون في مجال التصنيع حال ثبوت فاعليته.