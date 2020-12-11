مقاتلة روسية تعترض طائرة أمريكية فوق بحر بيرنج عند الحدود الشمالية

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، إن مقاتلة من طراز" ميج 31" اعترضت طائرة استطلاع تابعة لسلاح الجو الأمريكي "RC-135" فوق بحر بيرنج ورافقتها حتى ابتعدت عن الحدود الروسية، وفقًا لما ذكرته شبكة"روسيا اليوم"الإخبارية الروسية.

وأوضح المركز الوطني لإدارة الدفاع، في بيان، "رصدت محطات الرادار الروسية هدفا جويا يقترب من الحدود الروسية فوق المياه الدولية لبحر بيرنج وعلى إثرها قامت مقاتلة من طراز ميج-31 تابعة لقوات الدفاع الجوي لأسطول المحيط الهادئ بالتحليق، وقام طاقمها بالتعرف على الهدف، وتبين أنه طائرة استطلاع استراتيجية من طراز (أر إس-135) تابعة للقوات الجوية الأمريكية، وقامت المقاتلة الروسية بمرافقتها".

وأضاف المركز، أن المقاتلة الروسية "ميج 31" عادت بسلام إلى قاعدة المطار بعد ابتعاد الطائرة الأمريكية عن الحدود الروسية.