العروس السيناوية بعد منحها "شقة السيسي": ذوو الهمم يعيشون أزهى عصورهم

تعددت مواقف ولفتات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الإنسانية، التي أثبت فيها أنه الرئيس الإنسان، الذي يتابع أحوال أبناء شعبه، ويهتم لمشكلاتهم، ويستمع لمناشداتهم واستغاثاتهم، ويعمل على حلها، وآخر هذه المواقف استجابته لعروس سيناوية، من ذوي الهمم، طلبت الحصول على وحدة سكنية.

واستجاب الرئيس لمناشدات ممثلي المجتمع المدني، الذين نقلوا حالة الفتاة، حيث قرر الرئيس توفير وحدة سكنية للفتاة السيناوية سيدة ميزار عبدالله، المقيمة بشمال سيناء في مدينة العريش، من ذوي الهمم، تعاني من إعاقة بصرية، ليصدر الرئيس توجيهاته بتوفير وحدة سكنية لها.

وكانت وزارة التضامن الاجتماعي، قد أعدت بحثا اجتماعيا لدراسة حالة الفتاة، وثبت استحقاقها الحصول على الوحدة السكنية.

سعادة كبيرة عبرت عنها الشابة السيناوية الكفيفة سيدة ميزار عبدالله، بعد استجابة الرئيس السيسي لها بتوفير شقة سكنية لها، بعد أيام قليلة من زواجها، الذي شهد مشاركة وفد من محافظة جنوب سيناء، وسط حالة من الفرحة بين الحضور، أكدت تماسك النسيج الوطني واندماج الشعب بقياداته.

وأضافت الشابة السيناوية لـ"الوطن"، أنها لم تكن تتوقع استجابة الرئيس السيسي لرغبتها بتوفير شقة سكنية، حيث تعيش في شقة إيجار، إلا أن ظروف زوجها الذي يعمل "مبيض محارة"، وعدم توافر عمل أمامه خلال الفترة الحالية جعل من دفع الإيجار أمرا صعبا.

وتابعت أن الرئيس السيسي دائما ما يستجيب لأبناء شعبه ويعمل على تذليل العقبات التي تواجههم، وخاصة من ذوي القدرات الخاصة، الذين يعيشون أفضل عصورهم في عهده وتحت قيادته، "أحب أقول له شكرا لك يا سيادة الرئيس أنك فكرت فيا وساعدتني في مشكلتي".