السيسي يوجه بتوفير وحدة سكنية لفتاة سيناوية من ذوي القدرات الخاصة

في استجابة سريعة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمناشدات ممثلي المجتمع المدني، قرر توفير وحدة سكنية للفتاة السيناوية سيدة ميزار عبدالله، والمقيمة بشمال سيناء في مدينة العريش، وهي من ذوي القدرات الخاصة، وتعاني من إعاقة بصرية.

وقرر الرئيس السيسي، توفير وحدة سكنية للفتاة، حيث قامت وزارة التضامن الاجتماعي، بإجراء بحث اجتماعي لدراسة الحالة، وثبت استحقاقها الحصول على الوحدة السكنية.

وكانت مدينة العريش، شهدت زفاف سيدة ميزار عبدالله، من أصحاب البصيرة، على أيمن رمضان سعيد، المبصر، بحضور عدد من القيادات التنفيذية والشعبية والسياسية وأعضاء المجتمع المدني، في فرح هو الأول من نوعه بشمال سيناء.

وكان اللواء عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، شهد على توقيع عقد الزواج قبل 3 أيام، بديوان عام المحافظة، بحضور عدد من القيادات الشعبية والتنفيذية وأعضاء مجلس النواب.

وناشدت بعض مؤسسات المجتمع المدني في شمال سيناء، الرئيس، بتوفير وحدة سكنية للعروس، بعد ساعات من زفافها، بمدينة العريش.