بعد اجتماع السيسي بشأنها.. كيفية سداد أقساط تحويل سيارتك للغاز الطبيعي

في إطار الاتجاة لتطبيق استخدام الطبيعي بشكل أوسع، اجتمع اليوم الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمتابعة مبادرة "البرنامج القومي لتحويل وإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي"، مع رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء البترول والمالية، والصناعة، ومستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، لمتابعة سير العمل في الخطة.

وفي ضوء الخدمات اليومية التي تقدمها "الوطن" لقراءها على مدار الساعة، تستعرض خطوات سداد أقساط تحويل السيارات للغاز الطبيعي.

خطوات سداد أقساط تحويل السيارات للغاز

1- التوجه لأقرب فرع فوري.

إعطاء الموظف المسؤول الكود رقم (580) الخاص بشركة غازتك.

- تسليم رقم فاتورة تحويل سيارة العميل للموظف المختص لإجراء عملية التسديد.

- يجري الموظف عملية تسديد سداد قسط التحويل ثم يعطي للعميل إيصالا يفيد بسداد القسط الخاص به.

تكاليف تحويل السيارات للغاز

وكان قد صرح المهندس ناصر أمين، رئيس شركة الغاز الطبيعي للسيارات "كارجاس"، إنه من غير الصحيح أن كفاءة موتور السيارات تقل مع تحويلها للعمل بالغاز، والمصنعين في الدول الأوروبية لجأوا إلى تصنيع سيارات للعمل بنظامي الغاز والكهرباء، في حين جرى تحويل الأتوبيسات للعمل بالغاز.

وأضاف "أمين" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC"، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية "DMC"، أن هناك توجيهات وخطة لزيادة محطات الغاز على مستوى الجمهورية، حتى في المناطق التي لا يوجد فيها مواسير بالبنية التحتية لنقل الغاز وتزويد السيارات، موضحًا أن صيانة الغاز تتبع الشركة، وأسطوانة السيارات لها عمر افتراضي، ويجري اختبارها كل 3 سنوات، ويتراوح عمرها الافتراضي من 15 لـ20 عاماً.

وأكد أن متر الغاز يكافئ لتر بنزين في الاستهلاك الخاص بكل السيارات، وأحجام الأسطوانات تتراوح من 10 لـ22 مترًا، وهناك بعض الأشخاص الذين يقوموا بتركيب أسطوانتين أو أكثر بالسيارات: "أنا محول سيارتي للغاز من 2001، وبغير عربيتي كل 4 سنوات، ومش بيكون فيه فرق سعر"، مشيرا إلى أن سعر التحويل لغاز لنظام الكربراتير 5.5 آلاف جنيه، وللسيارات الأخرى 7.5 آلاف جنيه، وتختلف رسوم تحويل السيارات من سيارة لأخرى بحسب نظام الـ"سي سي".

يذكر أن شركة غازتك كانت قد ألغت تطبيق غرامات التأخر على العملاء في سداد أقساط تحويل ‏سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي في مراكز الشركة، بعد أن أتاحت الفرصة لتسهيل سداد العملاء لأقساط التحويل من خلال ‏منافذ شركة فوري المنتشرة في أنحاء الجمهورية، وذلك بأقل تكلفة وبهدف التخفيف على عملاء الشركة ‏فى سداد مستحقاتهم والتزاماتهم الشهرية.