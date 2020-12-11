بعد العثور على "عم أحمد": وظيفة بألفين جنيه ونقله لمركز استضافة

قالت إحسان أبوزيد، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى ببني سويف، اليوم الجمعة، إنها كلفت مدير إدارة التضامن الاجتماعي بمركز ببا، بالانتقال إلى قرية بني حمد التابعة لدائرة المركز، بعد العثور على "عم أحمد بائع المناديل"، واسمه أحمد حلمي، 55 عاما، ونجلته ملك، 8 سنوات، طالبة بالصف الثالث الابتدائي.

ويأتي هذا بعد تداول مستخدمي "فيسبوك" ببني سويف قصتهما، أثناء جلوسهما أمام قطاع كهرباء بني سويف بميدان المديرية وسط مدينة بني سويف، لبيعهما المناديل بالشارع في برد الشتاء القارس.

وأوضحت وكيل التضامن، أنه سيتم نقل أحمد حلمي وطفلته إلى مركز استضافة المرأة بحي مقبل بمدينة بني سويف، وسيتم توفير وظيفة له صباح غد براتب شهري 2000 جنيه، بالإضافة إلى صرف مساعدة عاجلة له من التكافل الاجتماعي لحين الانتهاء من إجراءات عمل معاش "تكافل وكرامة" له.

وقال أحمد حلمي، الشهير بعم أحمد بائع المناديل، إنه يقوم ببيع المناديل الورقية بالشارع برفقة نجلته الصغيرة "ملك 7 أعوام "، في عدة مناطق بمحافظة بني سويف والجيزة، وأثناء ذلك التقط أحد الأشخاص صورة له، وبثها على صفحات التواصل الإجتماعي فيس بوك.

كان الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، كلف الجهات المختصة من فريق التدخل السريع بمديرية التضامن والوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، للتوصل والتواصل مع "عم أحمد" لبحث حالته وتوفير ما يلزم لإعاشته وتقديم الرعاية والدعم المطلوب له وابنته، عقب تداول صورته على موقع التواصل الاجتماعي وما تضمنته من الظروف الإنسانية التي يمر بها، وأنه لا يوجد مكان يبيت فيه مع ابنته التلميذة بالمرحلة الابتدائية والتي يحرص على تعليمها وينفق عليها من بيع مناديل.