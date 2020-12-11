"الصحة" عن لقاح كورونا الجديد: لا يتعارض مع مصل الإنفلونزا

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنه لا يوجد أي تعارض بين الحصول على اللقاح الصيني "سينوفارم"، الذي أحضرته مصر أمس الخميس، وبين مصل الإنفلونزا الموسمية.

وأضافت "زايد"، في مداخلة مع برنامج "مصر تستطيع"، المذاع على قناة "dmc" الفضائية، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، الجمعة، أن فيروس الإنفلونزا يختلف عن فيروس "كوفيد-19".

وعن إمكانية الحصول على اللقاح مرة واحدة في العمر، أم سيكون لقاحًا موسميًا، قالت الوزيرة إنه يتوقع أن يكون موسميًا، لأن بعض الحالات أصيبت بالفيروس أكثر من مرة أو مرتين بعد عدة شهور، لافتة إلى أنه ربما يتم تحسين التكنولوجيا في المستقبل، ليمتد مفعوله لفترة أطول، ولكن هذا يعتبر أسرع لقاح عرفته البشرية.

وكانت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، استقبلت مساء الخميس، الدفعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد من إنتاج شركة (سينوفارم) الصينية، بمطار القاهرة الدولي، قادمة من دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بحضور السفير الصيني لدى مصر (لياو لي تشانغ) والسفيرة مريم الكعبي القائم بأعمال السفير الإماراتي لدى مصر.

وأوضحت الوزيرة أن مصر تشهد يومًا تاريخيًا، موجهة الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لحرصه على توفير لقاح فيروس كورونا للشعب المصري، مؤكدة أن مصر أول دولة إفريقية تحصل على لقاح فيروس كورونا، مشيرة إلى عمق وترابط العلاقات مع الشعب الإماراتي بالإضافة إلى علاقات الصداقة مع الشعب الصيني، حيث استطاعت مصر الحصول على أولى شحنات اللقاح الصيني من شركة (سينوفارم) الصينية بدعم من شركة G42 الإماراتية للرعاية الصحية.

وأكدت، خلال مؤتمر صحفي عقدته بمطار القاهرة الدولى، أن أزمة كورونا أظهرت تضامن الشعوب، حيث وجهت الشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة والحكومة الصينية لدعمهما الشعب المصري في الحصول على تلك اللقاحات، لافتة إلى أن ذلك اللقاح هو ما تم إجراء التجارب الإكلينيكية عليه في مصر، معربة عن فخرها بالمشاركة من أجل الإنسانية، في التجربة الإكلينيكية للقاح الصيني.