الصحة: اللقاح الصيني للوقاية من كورونا آمن وفعال

كشف الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، عن تفاصيل وصول أول جرعة من لقاح كورونا، قائلا إن العالم كانت في سباق مع الزمن للوصول لبر الأمان والانتهاء من الوباء إما بلقاح واقٍ أو دواء شافٍ، لافتا إلى أنه لم يجري التوصل حتى الآن، إلى الدواء، ولكن جرى التوصل لبروتوكول علاج بنسبة شفاء جيدة.

وأضاف حسني، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الجمعة في مصر"، المذاع على شاشة قناة "mbc مصر"، أن سباقات اللقاحات باتت في نهايتها، ووصلنا لمرحلة توزيعها واستلامها، وبدء تلقيح الفئات الأولى بالرعاية أولا ثم باقي المواطنين، لافتا إلى أن مصر اختارت اللقاح الصيني وفق عاملي الأمان ثم الفاعلية، حيث وصلت الفاعلية 86%، وتكوين أجسام مضادة بنسبة 95%، وبنفس القدر كان من المهم الأمان، "بطمن المصريين اللقاح آمن".

وأشار إلى أنه لم تحدث أعراض متوسطة أو شديدة جراء اللقاح، و86% ممن تلقوه لم يصابوا بالفيروس، و14% أصيبوا بأعراض طفيفة للغاية دون آثار جانبية أو تحول المرض من حالة بسيطة لمتوسطة أو شديدة، منوها إلى أن تجارب اللقاح الصيني أجريت في 45 دولة من ضمنها مصر والبحرين والأردن، إضافة للإمارات التي أعلنت الدراسات النهائية.

ولفت إلى أن اللقاحات على مر التاريخ إما أن تكون حية لكن ضعيفة أو غير حية تماما أو غير نشطة أو جزء من فيروس محمل على فيروس آخر لا يصيب الإنسان بمرض، وفي أثناء الأوبئة لا يجري استخدام النوع الأول، وظهر نوع ثالث، وهو الجزء المخلق جينيا، وهناك بعض التحفظات العلمية عليه رغم ثبوت أمانها.