س وج.. كل ما تريد معرفته عن اللقاح الصيني لفيروس كورونا

استقبلت وزارة الصحة والسكان أمس، أول دفعة من اللقاح الصيني لفيروس كورونا المستجد بمطار القاهرة، ليصل عدد الجرعات لـ50 ألف عبوة للمصل واستقبلتها الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.

ويستعرض "الوطن" في سي و ج كل ما تريد معرفته عن اللقاح الصيني:

ماهو اللقاح الصيني الذي تسلمته وزارة الصحة؟

يعمل اللقاح من خلال استخدام جزيئات فيروسية ميتة، لتعويض النظام المناعي في الجسم إلى الفيروس بدون حدوث رد فعل خطير.

كيف سيتم تخزين اللقاح وتوزيعه؟

يمكن تخزينه في ثلاجة عادية في درجة حرارة تتراوح بين 2 و8 درجات مئوية، مثل لقاح أكسفورد، المصنوع من فيروس تم تعديله وراثيًا ويسبب نزلات البرد.

من هي الفئات المستحقة التي ستحصل علي اللقاح؟

الفئات المستحقة تحديدًا وفقا لارشادت منظمة الصحة في توزيع اللقاح ستكون للأطقم الطبية العاملين بالقطاع الصحي بمستشفيات العزل والصدر والحميات، بالإضافة إلى مرضى الأورام والفشل الكلوي وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

هل حصة مصر 50 الف عبوة فقط؟

الشحنة التي استقبلتها وزارة الصحة هي الدفعة الأولى، وهي من ضمن شحنات ستسلمها مصر خلال الفترة القادمة.

هل اللقاح آمن فعلا للحالات المصابة بالفيروس أم مجرد دعاية؟

اللقاح أثبت فاعلية بنسبة 86% في الوقاية من فيروس كورونا المستجد، و99% في إنتاج الأجسام المضادة للفيروس، و100% في الوقاية من الوصول للحالات المتوسطة والشديدة.

كيف يتم أخذ اللقاح؟

يتم أخذ اللقاح في عضلة الكتف على جرعتين يفصل بينهما 21 يومًا.

لماذا لم يأخذ متعافي فيروس كورونا اللقاح؟

الشخص الذي أصيب بالفيروس، جسمه اكتسب مناعة ضد الفيروس حتى الآن وفقا للأبحاث، ويمكن أن يأخذ اللقاح ليس هناك خطر عليه ولكن "هو خلاص خد مناعة أديله ليه جرعة؟، إحنا في وقت أي جهة في الدنيا مش هتقدر تتنج لقاحات لكل الناس لذلك هنضطر قد الإمكان توفيره ولكن للفئات المستحقة في البداية".

ما هو سعر اللقاح؟

اللقاح سيكون متوافر لجميع الفئات بالمجان، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ولكن للكمية المتوافرة حاليا لفئات معينة نظرًا لأنها محدودة.

هل اللقاح وحده كافي للوقاية من فيروس كورونا؟

الإجابة لا اللقاح سيساعد في للوقاية فقط ولكن يجب اتباع الإجراءات الاحترازية أي لقاح الآن ليس فعّال بنسبة 100%.