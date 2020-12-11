حسام حسني: أعراض اللقاح الصيني بسيطة للغاية وكل مصر هتطعم مجانا

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إن الفارق بين اللقاح الصيني "سينوفارم"، وباقي اللقاحات هي طريقة التصنيع أو استخراج اللقاح مختلفة، حيث إن اللقاح الصيني هو نفس الفيروس غير نشط وغير حي، وبالتالي لا يسبب المرض لكن ينشط المناعة، ويشابه مصل شلل الأطفال أو الرباعي ولا يحدث مضاعفات سوى آثار موضعية مكان الحقن، أو ارتفاع بسيط للحرارة لمدة يوم، وهي أعراض تحدث مع أخذ أي لقاح، وإذا أصيب أي شخص بالفيروس بعد تلقيه اللقاح سيكون مثله مثل أي دور برد عادي.

وأضاف "حسني"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الجمعة في مصر"، المذاع على شاشة قناة "mbc مصر"، أنه يطمئن المواطنين بأن الجميع سيأخذ اللقاح، لكن هناك دفعات متتالية سيكون لها الأولوية، حتى نصل لكل المواطنين، لافتا إلى أن هذه الدفعات هي الأكثر عرضة للإصابة، مثل الأطقم الطبية، ومرضى الكلى والسرطان، وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وأشار إلى وصول الدفعات الجديدة للقاح ستصل تباعا لمصر في أقرب وقت، وسيعطى للمصريين جميعا بالمجان وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي، ما يعطي دلالة على قوة الدولة، خاصة أن مصر أول دولة في أفريقيا والشرق الأوسط بعد الإمارات تتلقى اللقاح، وهذه ستكون بداية نهاية الجائحة، ناصحا المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية لتخطي هذه المرحلة بأمان.

ولفت إلى أن مصر ستعلن عن نتائج تجربة اللقاح خلال أسابيع، قد تكون مختلفة نسبيا عن نتائج باقي الدول أو أحسن نسبيا، ولكن نتائج الدراسات التي أجريت في عدة دول أكدت أن المصل آمن وفعال ويمنع الإصابة بالمرض، وفي حالة الإصابة به تكون الأعراض بسيطة للغاية، لا تؤدي للدخول للمستشفى أو منع حدوث وفيات، ونهاية الوباء في هذا اللقاح، ونأمل بأن تكون 2021 مختلفة تماما عن 2020.