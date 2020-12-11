متى تنخفض إصابات كورونا في مصر؟.. استشاري مناعة يجيب

قال الدكتور محمد علام، نائب رئيس مستشفى النجيلة السابق، إن توفير اللقاح الصيني لفيروس كورونا ليس له علاقة بانخفاض أعداد المصابين، لافتا إلى أن فيروس كورونا ما زال موجودا ومنتشرا، لافتا إلى أن الأعداد في زيادة مستمرة خاصة مع حلول فصل الشتاء.

وتابع "علام"، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن اللقاح الصيني توافر، وأي لقاح سيتم توافره لن يقلل نسب الإصابة بالفيروس، مضيفًا: "عندنا أمل أن اللقاح يبقي متوافر لكل الناس، ونتمنى الناس ترجع تلتزم بارتداء الكمامات وغسل اليدين باستمرار والتباعد الاجتماعي"، لافتا إلى أن الفترة القادمة ستشهد ارتفاعاً في أعداد مصابي فيروس كورونا على مستوى العالم، وبعد شهر فبراير سيتم الانخفاض مرة أخرى، وفقا لما حدث في الموجة الأولى.

وكان الدكتور خالد مجاهد مستشار وزير الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أوضح أن هذا اللقاح أثبت فاعلية بنسبة 86% في الوقاية من فيروس كورونا المستجد، و99% في إنتاج الأجسام المضادة للفيروس، و100% في الوقاية من الوصول للحالات المتوسطة والشديدة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، عن خروج 207 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 104281 حالة حتى اليوم.