وزيرة الصحة: إطلاق موقع إلكتروني للحصول على لقاح كورونا

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة السكان، إن الوزارة خصصت موقعًا إلكترونيا قررت عدم إطلاقه إلا بعد الحصول على لقاحات كورونا، وعرضته على الحكومة، وسيجري إطلاقه في الأسبوع المقبل، لكي يتثنى للمواطنين التسجيل.

وأضافت زايد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد فايق مقدم برنامج "مصر تستطيع"، عبر شاشة "dmc": "الموقع سيحتوي على كل بيانات اللقاحات، وسيتمكن المواطن من تسجيل نفسه عن طريق إدخال بياناته الأساسية لكي تتواصل الوزارة معه وتحدد الموعد المناسب لكي يحصل عليه".

وتابعت: "عندنا سلسلة تبريد تقدر تكفي 100 مليون جرعة أو 110 ملايين جرعة"، مشيرة إلى أن إجراء مصر للتجارب السريرية التضامنية مع العالم على لقاح "سينوفارم" كان أول مرة في تاريخ مصر: "شاركت في التجارب بنفسي، وحصلت على جرعتين وارتفعت درجة حرارتي لمدة يومين ووصلت إلى 38 درجة، وبعد أسبوعين من الجرعة الأولى حصلت على الثانية، وارتفعت درجة حرارتي بمقدار 3. درجة مئوية، وبعد 45 يومًا من الجرعة الأولى خضعت لتحليل أجسام مضادة، وجرى الكشف عن أن جسمي أفرز أجساما مضادة بالفعل".

وأضافت: "هذا اللقاح يعمل بتقنية مثل تلك التي يعمل بها لقاح الأنفلونزا، وهذه التقنية اختبرها العالم لسنوات طويلة، وبالتالي فإنه مقبول بالنسبة لنا".