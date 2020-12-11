وزيرة الصحة: استخدام قاعدة بيانات "100 مليون صحة" لتوزيع لقاح كورونا

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن مشهد استلام أولى شحنات لقاح سينوفارم الصيني، أمس الخميس، يليق بمصر، واصفًة هذا اليوم بالتاريخي، وشددت على أن مصر تستحق دومًا أن تكون الأولى في كل شيء.

وأضافت زايد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد فايق مقدم برنامج "مصر تستطيع"، عبر شاشة "dmc": "لقاح كورونا مجاني، ومسؤولية الدولة توفيره وحماية المجتمع، والأولوية للأطقم الطبية في مستشفيات العزل ومستشفيات الحميات والصدرية وكبار السن ومرضى الأورام والفشل الكلوي، والأكثر تضررًا في حالة الإصابة عمومًا وكل ذلك جرى الاتفاق عليه بشكل عالمي".

وتابعت بأن متوسط الأعمار في مصر، يبلغ 73 عاما، مشيرةً إلى أن كبار السن سيكونوا من أولويات الدولة المصرية للحصول على العقار لكن بأولويات، مثل المصابين بأمراض المزمنة والموجودين في دور الرعاية.

وأردفت: "كشفنا في أول 7 أشهر على نحو 60 مليون مواطن في مبادرة 100 مليون صحة، وهو ما مكننا من جمع قاعدة بيانات كبيرة تستفيد منها الدولة المصرية في المجالات كافة مثل المشروعات التنموية والمبادرات، وجزء من أهمية هذه القاعدة توزيع لقاحات كورونا".