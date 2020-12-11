رئيس مياه القناة: إحلال وتجديد محطتي صرف القنطرة وعين غصين

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، عن الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد لمحطة معالجة صرف صحى القنطرة غرب ودخولها الخدمة، بطاقة تصميمية 15 ألف متر مكعب/يوم.

ووفق بيان من الشركة، تم إحلال وتجديد منظومة فصل الرمال وأحواض التهوية، وأحواض الترسيب النهائي، ومنظومة حقن الكلور، وأحواض تخفيف الحمأة، مما يؤدي لارتفاع جودة المياه المعاجلة، وخروج مياه مطابقة للمواصفات الصحية والبيئية.

وأكد اللواء عصمت، علي الانتهاء من عملية الإحلال الجزئي لمحطة مياه عين غصين "الكرنك" بسعة 30 لتر ثانية، وشملت أعمال الصيانة رش وطلاء الحاويات، وفلاتر المياه، وتغيير الوسط الترشيحي الخاص بالفلاتر، وصيانة لوحات الكهرباء، وإجراء الصيانة اللازمة للطلمبات المرشحة والعكرة والفلاتر، وذلك لإنتاج كوب مياه نظيف للمواطنين مطابق للمواصفات.

وأضاف رئيس مياه القناة، أنه تم الانتهاء من أعمال إحلال وتجديد خط مياه 600 ملى بمنطقة القنطرة غرب والمغذي لقرية الروضة وأبو خليفة، وشرق قرية النصر بطول 33 مترا من أسبيستوس إلى Pvc، وقد تم غسيل الخط وإعادة ضخ المياه للأهالي بالأماكن المتأثر.

كما تم الانتهاء من إصلاح كسر بخط 2 بوصة، بعمارة 6 بـ960 وحدة بمدينة المستقبل، وإصلاح كسر 2 بوصة بعمارة 69 بمساكن مبارك بالمستقبل، والانتهاء من أعمال ربط خط مياه العكرة قطر 400 مم بمحطة UF المحسمة، وتطهير البيارة بها، وإصلاح كسر مياه 4 بوصة بقرية المحسمة، وكسر 4 بوصة بقرية الوادي الأخضر.

وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة يحظى باهتمام المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بهدف تأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي في ظل الزيادة المستمرة في عدد السكان، لافتا إلى الاستجابة السريعة لشكاوى عملاء الشركة والتحرك الفوري لفرق الصيانة الفنية فور تلقي شكاوى العملاء.