بعد انقطاع 36 ساعة.. عودة ضخ مياه الشرب بإدفو

أعلنت شركة مياة الشرب والصرف الصحي، اليوم، عن عودة ضخ مياه الشرب لمدينة إدفو بعد إصلاح الكسر خط المياه بقطر 800 بالخط الرئيسي بميدان الكوبري بمدينة إدفو وكان الكسر قد تسبب في انقطاع المياه لمدة 36 ساعة عن مدينة إدفو المدنى وتم نزح المياه من الموقع وإمداد المواطنين بمياه الشرب.

وطالب العميد محمد البنا رئيس مدينة إدفو من شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمراجعة كل المحابس والخطوط المتهالكة داخل المدينة وعمل محابس جديدة بالشوارع الرئيسية، وذلك لتلافي حدوث هذه الأزمة مرة أخرى.

وفي سياق متصل تقدمت الوحدة المحلية لمركز إدفو بالاعتذار لمواطني مدينة إدفو على تحملهم انقطاع المياه لمدة 36 ساعة.

يذكر أن اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، افتتح مقر الوحدة المحلية الجديد بمدينة الرديسية قبلي على مساحة 2500 م2 بتكلفة 10 ملايين جنيه، خلال جولة ميدانية، لافتتاح وتفقد عدد من المواقع الخدمية.

وتفقد أشرف عطية المبني الجديد لمركز التطوير التكنولوجي بتكلفة مليوني جنيه بخلاف تكلفة أجهزة الحاسب الآلي والتجهيزات والشبكات الرقمية، وخلال الجولة زار المدرسة اليابانية التي تم إنشاؤها بتكلفة 25 مليون جنيه على مساحة 9 آلاف م2 وتضم 22 فصلا دراسيا تشمل المراحل التعليمية المختلفة بدءا من رياض الأطفال وحتى الثانوية العامة علاوة على قاعات الأنشطة والمجالات المتعددة حيث تضم حاليا 181 طالبا وطالبة بمرحلتي رياض الأطفال والابتدائي.

وزار محافظ أسوان مواقع خدمية أخرى تم إنشاؤها بالجهود الذاتية شملت مشروع إنشاء مركز الفيروسات الكبدية على مساحة 500 م2 ومكون من أرضي و3 أدوار بتكلفة 10 ملايين جنيه تشمل الإنشاءات وأجهزة طبية حديثة، بجانب متابعة العمل بمركز الغسيل الكلوي بتكلفة 12 مليون جنيه ويضم 32 ماكينة غسيل كلوي، كما تفقد أيضا مدرسة التمريض على مساحة 2000 م2 وتم إنشاؤها بتكلفة مليون جنيه لتستوعب 148 طالبا وطالبة موزعين على 6 فصول دراسية.