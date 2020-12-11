قبل عقدها بـ 3 أيام.. شكل الأسئلة في الاختبارات التدريبية لأولى ثانوي

أكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن أسئلة الاختبارات التدريبية المقرر عقدها يوم الثلاثاء القادم لطلاب الصف الأول الثانوي ستكون مُبسطة دون أي تعقيدات.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن الأسئلة خلال الاختبارات التدريبية ستكون من الأجزاء في المنهج التي تم دراستها بالفعل منذ بدء العام الدراسي الحالي وحتى موعد الامتحانات.

وأكد، أن الامتحانات ستكون دون درجات، وأنها تجريبية من أجل يتعرف كل طالب على مستواه الحقيقي قبل خوض الامتحانات النظرية في امتحانات الفصل الدراسي الأول المقرر لها يناير القادم.

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلن عن إجراء اختبارات تجريبية لطلاب الصف الأول الثانوي من أجل أن يتعود الطلاب على شكل الأسئلة ونظام التعليم والامتحانات الجديد، مع تأكد الوزارة من عمل كلا من المنصات والشبكات والبنية التحتية.

وفي سياق متصل، كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت أبرز ملامح الاختبارات التدريبية، والتي يأتي من أهمها انها ستكون إلكترونية ويمكن للطالب أدائها سواء من داخل المنزل أو المدرسة أو أي مكان أخر، لأنه ليس مرتبط بمكان مُحدد.

وأتاحت وزارة التربية والتعليم، الفرصة أمام الطلاب من أجل أداء الامتحانات التدريبية على مدار 12 ساعة يوميًا بجدول الامتحانات، حيث أنها اتاحت الفرصة لأداء الامتحان منذ الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 9 مساء بشكل يومي على مدار أيام الجدول الذي أعلنته الوزارة.

وشددت، على الطلاب بضرورة أداء الامتحانات التدريبية بجدية دون التهاون معه، من أجل أن تكون البروفة الأخيرة قبل الامتحانات النهائية، مؤكدة أنه لا فائدة من محاولات الغش أو الاعتماد على أخرين في حل الاختبارات، وإنما سيفقد الطالب معرفة مستواه الحقيقي.