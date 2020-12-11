هل يؤثر النظام التراكمي على الثانوية العامة هذا العام.. «التعليم»تُجيب

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن التعديلات في نظام الثانوية العامة التراكمي التي أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التعليم، عن موافقة مجلس الوزراء عليها، سيتم تطبيقها على طلاب الصف الأول الثانوي للعام الدراسي المقبل 2021/2022، أي من هم في الصف الثالث الإعدادي خلال العام الدراسي الحالي.

وقد أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، يوم الثلاثاء الماضي، عن موافقة مجلس الوزراء على مشروع القانون بتعديل نص المادة "28" من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 113 لعام 1981، بشأن قواعد امتحانات الثانوية العامة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن امتحانات الثانوية بالعام الدراسي الحالي 2020/2021، ستسير بشكل طبيعي وفقًا للمواصفات التي أعلنتها الوزارة من قبل، بحيث إنها ستكون إلكترونية لجميع الطلاب سواء النظاميين أو الخدمات أو المنازل.

وأضافت "التعليم"، أن احتساب الدرجات لطلاب الثانوية العامة سيكون وفقًا لنظام الثانوية العامة القديم "عام دراسي واحد" بمجموع 410 درجات، وليس ضمن الإطار التراكمي المُعلن عنه مؤخرًا لطلاب الصف الأول الثانوي من العام الدراسي القادم.

وفي سياق متصل، كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أعلنت عن أبرز ملامح امتحان الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2020/2021، والتي يأتي من أهمها أنه تصحيح الامتحان سيكون إلكترونيًا دون تدخل بشري بما يضمن حق الطالب، بالإضافة إلى أن الطالب ستكون أمامه فرصة أخرى في شهر أغسطس لدخول الامتحان وتحسين مجموعه.

وأكدت "التعليم" أن فرصة تقديم الطالب لتظلم على النتيجة عقب ظهورها تم إلغائه، وأن الامتحان سيكون عبارة عن 4 نماذج مختلفة ولكنها ستكون في نفس مستوى الصعوبة، وأن الأسئلة سوف تقيس مستوى فهم وتحصيل الطالب للمادة الدراسية وليست مبينة على الحفظ، بالإضافة إلى أن الامتحانات ستكون بطريقة الكتاب المفتوح "open book".