أتاحتها "التعليم" مجانا.. 10 معلومات عن شرائح التابلت لأولى ثانوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤخرًا عن توفير خطوط إنترنت مجانية، وباقات إنترنت مميزة بأسعار مخفضة لطلاب الصف الأول الثانوي الذين حصلوا على أجهزة التابلت التعليمية من خلال الوزارة.

كما كشفت الوزارة أن تلك الخدمة التي تُقدمها للطلاب تأتي بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وإحدى شركات المحمول الشهيرة "أورنج مصر"، من أجل مساعدة الطلاب في استخدام التابلت وتسهيل وصول الطلاب إلى المصادر والمنصات التعليمية التي يُوفرها التابلت وأتاحتها والتي وفرتها وزارة التربية والتعليم.

"الوطن" تستعرض في نقاط التفاصيل الكاملة لشرائح الإنترنت:

1 - الشرائح مخصصة لطلاب الصف الأول الثانوي الذين حصلوا على أجهزة التابلت هذا العام.

2 - شراء الشرائح بشكل مجاني.

3 - لا يشترط الحصول عليها شراء أي خط أخر.

4 - يتم دفع مبلغ 10 جنيهات من أجل تشغيل الشريحة.

5 - دفع مبلغ 5 جنيهات بشكل شهري من أجل تجديد باقة الإنترنت.

6 - باقة الإنترنت التي توفرها شركة أورنج 1000 ميجا بايت.

7 - لا توجد أي اشتراطات أو تكاليف أخرى إضافية للحصول على الشريحة.

8 - تساعد هذه الخدمة الطلاب في تفعيل أجهزة التابلت التعليمية التي تسلموها من خلال وزارة التربية والتعليم.

9 - تُحاول وزارة التربية والتعليم إتاحة هذه الخدمة لطلاب المراحل الدراسية الأخرى خلال الفترة القادمة.

10 - كما تحاول الوزارة إتاحة خدمات شركات محمول أخرى من أجل خلق منافسة تصب في مصلحة جميع الطلاب.

وفي سياق متصل، كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد أعلنت عن إجراء اختبارات تدريبية لطلاب الصف الأول الثانوي يوم الثلاثاء القادم الموافق 15 ديسمبر الجاري، وتنتهي يوم الأحد الموافق 20 من نفس الشهر، وذلك من أجل أن يتعود الطلاب على نظام الأسئلة والامتحانات الجديد، بالإضافة إلى اختبار الوزارة لقدرة الشبكات والمنصات والبنية التحتية.