محافظة القاهرة تكشف خطة تطوير الأحياء الجنوبية

قالت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، إن أحياء المنطقة الجنوبية ستشهد تطورا خلال الفترة المقبلة، ضمن خطة التطوير.

وأكدت "عبدالمنعم"، أن هناك عدة خطوات جار اتخاذها منذ فترة للقضاء على فساد المحليات منها تقديم الخدمة إلكترونيا من خلال المراكز التكنولوجية المتطورة وفصل مقدم الخدمة عن طالبها والتواصل مع الجهات الرقابية،واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أى موظف يثبت تورطه فى تجاوزات أو مخالفات،مؤكده أن القانون سيف مسلط على رقاب المخالفين ولا مكان لأى فاسد داخل الوحدات المحلية باحياء المنطقة الجنوبية.

وأضافت نائب المحافظ لـ" الوطن"، أنها تهدف خلال الفترة المقبلة إلى استعادة المظهر الحضارى والجمالى لشوارع وميداين المنطقة الجنوبية، فضلا عن تطوير مسار نقل المومياوات الملكية إلى متحف الحضارة بالفسطاط، مؤكدة أنها وجهت بنزول فرق ميدانية إلى الميادين والشوارع الرئيسية والفرعية بمختلف الأحياء للوقوف على الإيجابيات والسلبيات ورصد أى تجاوزات أو أعمال تحتاجها تلك المناطق، وذلك فى إطار خطة تطوير المياديين والشوارع خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت أن المجتمع المدنى داعم كبير لتطوير تلك المناطق وإعادة الوجه الحضارى للمنطقة الجنوبية ومصر القديمة، لافتة إلى استمرار أعمال تطوير مسار ال البيت من السيدة زينب إلى السيدة نفيسة، مشيرة إلى أنه بعد انتهاء أعمال التطوير يمكن استخدام الطفطف لنقل السياح وتجولهم فى مسار ال البيت كمظهر حضارى.

وأشارت إلى أنه سيتم تطوير شارع المنيل قريبا وإبراز أسماء النجوم والرموز التى أقامت به ومن بينهم عبدالحليم حافظ وعادل إمام وأنور السادات، مؤكدة أن كل المناطق تحوى تاريخا عظيما يتطلب تسليط الضوء عليه.

وأوضحت انتهاء أزمة عمارات "طبطباى" بمنطقة المنيل، حيث تم حل مشكلتها والسماح لها بدخول المرافق وهى جاهزة للتسكين فهى تتبع هيئة الأوقاف، فضلا عن بدء نقل سويقة المواردى القديمة وذلك فى إطار خطة الدولة للقضاء على الأسواق العشوائية واستبدالها بأسواق حضارية مثلما حدث فى سوق التونسى القديم حيث تم إزالته واستبداله بسوق التونسى الجديد لنقل الباعة تفاديا لأى مخاطر أو حوادث تنجم عن عشوائية الأسواق.

وأشارت إلى أنه سيتم مناقشة الخطة الاستثمارية بكل حى للاستفادة القصوى من الخطة الاستثمارية بالحى والقيام بأعمال الرصف وتطوير بعض الشوارع والميادين ورفع كفاءتها وتم البدء بحى البساتين، وتم التوجيه بتنفيذ اعمال رفع كفاءة وتطوير شارع النصر وشارع اللاسلكى وعمل توسيعات بالطريق وتطوير الميادين وتحديدا رفع كفاءة ميدان فلسطين وميدان الجزائر وميدان اللاسلكى ورفع كفاءة شارع 250 من مدرسة العروبة، وتم مناقشة تطوير المنطقة المحيطة حول المركز الأوليمبى والشوارع المحيطة به، بالإضافة إلى التأكيد على رفع كفاءة الشوارع وترميم المطبات الصناعية بالإضافة إلى رفع كفاءة البردورات، فضلا عن رفع كفاءة نفق النصر ونفق كارفور والاهتمام بأعمال التجميل والتشجير والتأكيد على أهمية المشاركة المجتمعية فى المساهمة فى أعمال تطوير وتجميل الميادين.