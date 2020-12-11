أستاذ أوبئة: تطعيم الدول 70% من مواطنيها بلقاحات كورونا "مبالغ فيه"

قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إن معظم الدول المتقدمة مازالت مصرة على تقديم اللقاحات لنسبة 70% من مواطنيها، وهي نسبة عالية، وأمر مبالغ فيه.

وأضاف "عنان"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC" الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم، المذاع على فضائية "DMC"، أنه وفي حال كان اللقاح يعطي فاعلية طويلة المدى، كان من الممكن أن يحدث ذلك، ولكن يجب حل تلك الأزمة لأنه وبهذا القرار لن تثمر المبادرات والاجتماعات التي تعقدها كبريات شركات الأدوية وحكومات الدول الكبرى عن أية نتائج إيجابية.

وأوضح أنه بالنسبة للدول الفقيرة والنامية، فعليها التعاقد بشكل مباشر مع الشركات التي تقوم بإنتاج اللقاحات، أو تلجأ الدول إلى تصنيع اللقاحات بنفسها، الأمر الذي سيستهلك ما يقرب من العام، لحين ظهور تلك اللقاحات حال التصنيع المحلي لها وحتى تخرج إلى النور، "أعراض كورونا وشدتها تختلف من شخص لآخر ويجب التعامل مع كل حالة على حدة".

وأكد أن أية لقاح تصل نسبة الشفاء به لأعلى من 80% يعد لقاحا جيدا، بناءً على ما خلصت إليه تصريحات منظمة الصحة العالمية، حيث إن أي لقاح يعمل عبر "الفيروس المعطل"، وهو أقدم طريقة لصنع اللقاح لتكون أمنة على مستخدميها، "اللي يهمنا أن المرض ميبقاش خطير ويتسبب في حالات حرجة من الإصابة".

وأشار إلى أن لقاح "سينوفارما" الصيني، تم تطويره في مدينة ووهان الصينية، وحصلت مصر على 50 ألف جرعة، كاتفاقية أولية يتم خلالها تطعيم 25 ألف شخص، وسيتم توجيه تلك اللقاحات للكادر الطبي المصري.