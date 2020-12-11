الصحة: مصر ستعلن نتائج تجارب لقاح كورونا الصيني خلال أيام

قال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إن التحاليل والأشعة هي الخطوة الأولى لمعرفة مدى إصابة الشخص بفيروس كورونا، وحال ظهور عرض أو تغير في التحاليل أو الأشعة، فيستلزم إجراء مسحة، إذا أظهرت المسحة الأولى سلبية، لابد أن تعاد بعد 48 ساعة، نظرا لأن كفاءة المسحة 70%، وعند تكرارها مرة ثانية تصل لـ100%.

وأضاف حسني، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الجمعة في مصر"، المذاع على شاشة قناة "mbc مصر"، أنه لا يوجد شيء يسمى بمناعة القطيع، وفي هذا الوباء مناعة القطيع غير مقبولة ولا يوجد عرف أو دين يسمح بأحد لنقل العدوى للآخرين للحصول على المناعة، وهذا كلام غير مقبول، خاصة أن 85% من المصابين يتعرضون لأعراض طفيفة، و15% متوسطة لشديدة، كما أن الفيروس مازال يحصد آلاف الوفيات يوميا على مستوى العالم.

ولفت إلى أن كورونا ليس بالفيروس البسيط، ويؤدي للوفاة، والوقاية والإجراءات الاحترازية لا يوجد تهاون فيها، والدولة لن تسمح لأحد بالتهاون في الإجراءات الاحترازية، والقوانين ستفرض مثلما هي معمول بها حاليا لمن لا يلتزم بها.

ولفت إلى أن مصر ستعلن نتائج تجارب اللقاح خلال الأيام القليلة المقبلة، وقد تكون مختلفة نسبيا عن نتائج باقي الدول أو أحسن نسبيا، ولكن نتائج الدراسات التي أجريت في عدة دول أكدت أن المصل آمن وفعال ويمنع الإصابة بالمرض، وفي حالة الإصابة به تكون الأعراض بسيطة للغاية، لا تؤدي للدخول للمستشفى أو منع حدوث وفيات، ونهاية الوباء في هذا اللقاح، ونأمل بأن تكون 2021 مختلفة تماما عن 2020.

وأكد أن مصر اختارت أفضل لقاح متوفر، ولكن هذا لا يعني عدم متابعة الدراسات الأخرى، حيث يوجد 154 لقاحا، إذا أثبت أي لقاح فاعليته وأنه آمن أكثر من اللقاح الصيني ستستخدمه مصر أيضا.