الجدول الزمني لانتخابات اتحادات الطلاب بجامعة بنها

شهدت جامعة بنها، فتح باب الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعة، والذي شهد إقبالا كثيفا من الطلاب والطالبات في مختلف الكليات للتقدم للترشح، حيث بدأت الخميس الماضي، مكاتب رعاية الشباب بكليات جامعة بنها فى فتح باب التقدم واستقبال طلبات الترشح لانتخابات اتحادات الطلاب للعام الدراسي الجديد 2020- 2021، وسط عدد من الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

"الوطن"، تستعرض الجدول الزمني للانتخابات بالجامعة والكليات

الأحد 13 من شهر ديسمبر الجارى إعلان الكشوف المبدئية للمرشحين

الاثنين 14 ديسمبر تلقي الطعون

الثلاثاء 15 ديسمبر فحص الطعون

الأربعاء 16 ديسمبرإعلان الكشوف النهائية للمرشحين

الخميس 17 ديسمبر بدء الدعاية الانتخابية

الأحد 20 ديسمبر إجراء انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج

الاثنين 21 ديسمبر إجراء انتخابات الإعادة.

أكد الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، أنه تم تشكيل لجنة مركزية بإدارة الجامعة للإشراف على الانتخابات بمراحلها المختلفة برئاسة الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعضوية الدكتور محمد منصور وكيل كلية الحقوق لشئون التعليم والطلاب والدكتور خالد عيسوي منسق عام الأنشطة الطلابية والدكتور أحمد نجيب مدير مركز إعداد القادة والدكتور مصبح الكحيلي مدير عام رعاية الشباب بالجامعة وعدد 2 من الطلاب المتميزين في الأنشطة الطلابية من غير المرشحين.

وأضاف رئيس جامعة بنها، أنه تم تشكيل لجان فرعية بكليات الجامعة للمتابعة والإشراف علي الانتخابات وتذليل العقبات تضم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وعدد من أعضاء هيئة التدريس ورعاية الشباب وعدد من الطلاب غير المرشحين.

من جانبه أكد الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب على أن الجامعة وكلياتها استعدت استعداداً كاملاً لإجراء الانتخابات الطلابية في نزاهة وشفافية كاملة.

وأشار "سمير"، إلى حرص الجامعة أن تجرى الانتخابات الطلابية في حيادية كاملة ودون أى تدخل وأن تعطي الحرية كامله للطلاب لاختيار من يمثلهم في الاتحادات الطلابية على مستوى الجامعة والكليات.