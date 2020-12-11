سلامة: التوافق مع باريس بشأن السد الإثيوبي أهم نتائج زيارة السيسي

قال الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد في حواره مع جريدة "لو فيجارو" الفرنسية، أن ملء السد الأثيوبي بشكل إحادي، يخالف قواعد القانون الدولي، ويهدد 100 مليون مصري.

وأضاف "سلامة"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مانشيت"، من تقديم الإعلامية رانيا هاشم، المذاع على شاشة "extra news"، أن حديث الرئيس هام للغاية، ورسالة مهمة وجهها من فرنسا، الدولة الأوربية صاحبة النفوذ القوي بالاتحاد الأوربي، مؤكدا أن من أهم النتائج الهامة لزيارة الرئيس لفرنسا، توافق الموقف الفرنسي مع الموقف المصري في هذا الإطار، عندما أكد الرئيس ماكرون بضرورة أن يكون هناك اتفاق ملزم بشأن السد الإثيوبي.

وتابع رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، "فالرسالة التي وجهها الرئيس حين قال إن مصر تتحدث عن التفاوض منذ أكثر من 10 سنوات ومازالت متمسكة بالتفاوض، لكن آن الآون بأن تثمر هذه المفاوضات إلى حل عملي، وإلى اتفاق قانوني ملزم لكل من أثيوبيا والسودان ومصر، لا يحتوي على أية آثار جانبية ضارة، ويحقق التنمية الشاملة لكل دول حوض النيل".

وأردف أن من الرسائل الهامة التي نقلها الرئيس في حواره، هو موقف مصر من القضية الفلسطينية، الذي لا يستطيع أحد أن يزايد عليه، فمن دفع الفاتورة الأكبر في الصراع العربي الإسرائيلي، كان الدولة المصرية، ورغم ذلك فمصر ما زالت تمارس دورها في دعم القضية الفلسطينة عن طيب خاطر وقناعة كاملة، لأن القضية الفلسطينية هي القضية الأم لكل القضايا العربية، وحينما مدت مصر يدها بالسلام مع اسرائيل، لم يكن أبدا ولن يكون على حساب القضية الفلسطينية، فالموقف المصري واضح من تأييد حق إقامة الدولتين، وحق إقامة دولة فلسطينة على الأراضي المحتلة من 67 وعاصمتها القدس، وهذا المفهوم واصل لكل الفلسطينين.