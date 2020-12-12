أطباء يستخرجون "صفارة وكاتشب ومحمول" من أجسام مرضى في مستشفى بنها الجامعي

"قشرة سوداني أو لب وكيس كاتشب ودبوس طرحة وتليفون محمول وضرس وصفارة لعبة، وغيرها"، جميعها أشياء نجحت الفرق الطبية بمستشفي بنها الجامعي في استخراجها من صدور وبطون كبار وصغار ابتلعوها بقصد أو بدون قصد، لينقذ أطباء المستشفى العديد من المرضى من الموت المحقق، من خلال فرق أطباء وهيئات تمريض وعمال مدربين على أعلى مستوى يستخدمون أعلى تقنيات العصر.

ظلت عالقة 3 أشهر.. استخراج قشرة سوداني من القصبة الهوائية لطفل ببنها

آخر الحالات لبغريبة التي وردت، حينما تمكن الفريق الطبي بمستشفى بنها الجامعي برئاسة الدكتور محمد الجزار مدرس واستشاري جراحة القلب والصدر بطب بنها، من إنقاذ حياة طفل يبلغ من العمر عامين ابتلع قشرة سوداني استقرت بالقصبة الهوائية له، وظلت عالقة لمدة 3 أشهر دون أن يكتشفها أحد.

استقبل مستشفى بنها الجامعي طفلا عمره عامين يعاني من صعوبة في التنفس وتبين ابتلاعه قشرة سوداني استقرت بالقصبة الهوائية وتم إجراء الجراحة له واستئصال القشرة.

إنقاذ مسن سقط "ضرسه" في القصبة الهوائية

تمكن فريق طبي من قسم جراحة القلب والصدر بمستشفى بنها الجامعي، برئاسة الدكتور محمد الجزار، مدرس جراحة القلب والصدر واستشاري مناظير الشعب الهوائية بطب بنها، من إنقاذ حياة مريض مسن وضرير، سقط أحد "ضروسه" في القصبة الهوائية، ما تسبب في انسداد مجرى الهواء.

استقبل المستشفى الجامعي مريضاً يبلغ من العمر 67 سنة، ضرير، ابتلع أحد "الضروس" من أسنانه بطريق الخطأ، بعد أن انتابته نوبة تشنجات، نتيجة إصابته بمرض في المخ، أدى إلى غيابه عن الوعي لفترة، وبعد تحسن حالته، ونتيجة ضعف أسنانه وعمره المتقدم ومرض عينه، تبين ابتلاعه إحدى أسنانه، وتوقفها في القصبة الهوائية للفص السفلي من الرئة اليمنى.

وتبين أن المريض تم تحويله للمستشفى قادماً من معهد الكبد في محافظة المنوفية، حيث تم إدخاله قسم جراحة القلب والصدر بمستشفيات جامعة بنها، حيث خضع لإجراء عملية لاستخراج "الضرس"، بواسطة منظار الشعب الهوائية الصلب، المدعوم بالفيديو، وهو المنظار الوحيد المتوفر بالمستشفيات الحكومية في منطقة الدلتا.

وأشار الدكتور محمد الجزار إلى أنه تم استخراج "الضرس" بصعوبة بالغة، حيث كان ينزلق كلما تم الإمساك به، وبعد محاولات عديدة تكللت العملية بالنجاح، وخرج المريض بصحة جيدة، موجهاً الشكر إلى الفريق الطبي المشارك في العملية

استخراج تليفون محمول في معدة مريض ببنها: بلعه من 7 شهور

تمكن فريق طبي بقيادة الدكتور أحمد شولح، مدرس جراحة بكلية الطب بمستشفى بنها الجامعى، من استخراج جهاز تليفون محمول صغير من داخل معدة مواطن، كان قد ابتلعه منذ فترة وصلت لـ 7 أشهر.

استغرقت الجراحة حوالى ساعتين، تمكن خلالها الفريق من استخراج الجهاز ملفوفا بطريقة اعتقد منها الأطباء أنه حرز "حشيش"، ومع استدعاء فرد شرطة بنقطة المستشفى لمعاينة الجسم الغريب وجده موبايل صغير الحجم يبلغ طوله 7 سنتيمترات.

بالبحث في التاريخ المرضي للمريض تبين من أقوال شقيقه "أحمد رشاد"، أنه يعاني من حالة نفسية ويخضع للعلاج منذ فترة طويلة

وقال الدكتور أحمد شولح، إن الحالة جرى تحويلها من الدكتور محمد الجزار استشاري أورام الصدر وأستاذ جراحة القلب والصدر والمناظير بكلية الطب جامعة بنها، بعد أن قام بعمل أشعة تليفزيونية أوضحت وجود جسم غريب داخل معدة المريض، وادعاءه أنه تليفون محمول، وبإجراء استكشاف للمعدة والبطن تمكن الفريق الجراحي من انتشال الجسم الغريب، وللوهلة الأولى ظن الجميع من الشكل العام للجسم أنه حرز "حشيش" بسبب طريقة لفه التى تشبه لفة "الحشيش" بالضبط.

وجرى استدعاء أحد أمناء الشرطة بنقطة المستشفى، الذى قام بفك اللفافة ليفاجأ الجميع بوجود الموبايل داخلها.

وأشار "شولح" إلى أن الجراحة تمت بفريق طبي مكون من الأطباء هشام السيد، وحسام علاء، ومحمد محرم، وطاقم التمريض والعمال بقسم الجراحة، موضحا أن المريض الآن بالرعاية الصحية والإفاقة بعد الجراحة.

فيما عقب أحمد رشاد شقيق المريض "حسن رشاد"، 28 عاما من قرية المنشأة الصغرى بكفر شكر بالقليوبية، أن شقيقه يعاني من مرض نفسى ويخضع للعلاج منذ فترة، وكانت تتسبب له بحالة هياج نفسي ينتج عنها أنه يهيم على وجه بالمنطقة، إلا أن الأهالى كانوا على علم بذلك ويساعدونه في العودة مرة أخرى.

وأضاف أنه فوجئ بشقيقه يخبره بأنه يعاني من ألم ببطنه، وأنه ابتلع جهاز تليفون محمول منذ فترة وصلت لـ7 أشهر ولم يخرج حتى الآن، وعلى الفور تم التوجه للمستشفى وإجراء الفحوص الطبية والأشعة التى صدمتنا بما تم اكتشافه والتأكيد على ما ادعاه شقيقه

استخراج دبوس من صدر فتاة ابتعلته في حفل خطوبتها

تمكن الدكتور محمد الجزار وفريقه المساعد من الأطباء محمد عمر ونها عبد القادر وفريق التخدير وأسماء فتح الباب نعمة من إجراء جراحة شق صدري محدود لاستخراج دبوس لفتاة عشرينية ابتلعته في حفل خطوبتها واستقر بعد ان استنشقته بالفم بطريق الخطأ وظل داخلها لمدة شهرين واستقر بالرئة اليسري بجوار القلب مباشرة.

وتمت هذه الجراحة في ظل ذروة أزمة الكورونا وبرغم إيقاف العمليات الغير طارئة بالمستشفي الجامعي ببنها والاعتماد علي عمليات الطوارئ فقط لم يتوقف قسم جراحة القلب والصدر تحت رئاسة الدكتور يسري شاهين رئيس القسم عن تقديم خدماته وعمل الجراحات العاجلة والطارئة للمرضي المترددين علي المستشفي من مختلف الأماكن.

وكانت قد توجهت الفتاة خلال الشهرين الماضيين لمستشفي شبين الكوم الجامعي ومعهد الكبد بشبين ومستشفي الدمرداش وفشلت كل محاولات استخراج الدبوس بالمنظار مشيرا ان العملية إستغرقت ٤٥ دقيقة فقط وخرجت الفتاة بصحة جيدة.

إنقاذ طفلين من "قشرة لب وصفارة"

جراحة أخرى كلل الله جهود الفريق فيها بالنجاح كانت لإنقاذ طفلين من خلال جراحتين خطيرتين لهما الأولى لاستخراج "صفارة" لعبة أطفال من القصبة الهوائية لطفل يبلغ من العمر 7 سنوات من بنها والثانية لاستخراج "قشرة لب سوري" من القصبة الهوائية لطفل يبلغ من العمر سنتين من قرية الرملة مركز بنها.

وتمت الجراحة الأولى بنجاح باستخراج صفارة لعبة أطفال من القصبة الهوائية لطفل يبلغ من العمر 7 سنوات من بنها والثانية عملية استخراج حبة لب سوري من القصبة الهوائية لطفل يبلغ من العمر سنتان كان يعاني من زرقان بالوجه وعدم القدرة على التنفس حيث تمت الجراحتين بالنجاح مع إستقرار حالة الطفلين

كما نجح الفريق الطبي بالقسم في استخراج "سوكت شاحن"، من القصبة الهوائية لطفل يبلغ من العمر 5 سنوات وابتلع سوكت شاحن أثناء لهوه بطريق الخطأ مما أدى إلى دخوله القصبة الهوائية واستقراره بالقصبة اليمنى مما أدى إلى انغلاقها تماما واختناق الطفل وتم استخراجه بالمنظار الشعبى الجراحى.

الدكتور محمد الجزار استشاري استئصال أورام الصدر بطب بنها ومدرس جراحة القلب والصدر، أكد أن المستشفى لم يتأخر لحظة فى إنقاذ أي مريض مناشدا أولياء الأمور بأن ينتبهوا جيدا لأبنائهم وهم في سن صغيرة لأنه سهل جدا أن يبتلع أي شيء وتخنقه.