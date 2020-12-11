ندوة عن العادات الخاطئة لاستخدام الكهرباء: أبرزها شحن الهاتف ليلا

نظمت نقابة المهندسين الفرعية بالإسكندرية، برئاسة الدكتور محمد هشام سعودي، ولجنة السلامة والصحة المهنية، برئاسة المهندس محمد فتح الباب، مساء اليوم الجمعة، ندوة بعنوان "الوقاية والسلامة الكهربية".

حاضر في الندوة، المهندس المهندس محمد فتح الباب، رئيس لجنة السلامة والصحة المهنية بالنقابة، والمهندس محمد أبو زيد، مهندس رقابة جودة، والمهندس عرفة حنفي، عضو لجنة السلامة والصحة المهنية بالنقابة العامة للمهندسين ونقابة الإسكندرية.

وتحدث المهندس محمد فتح الباب، وكيل نقابة المهندسين بالإسكندرية، رئيس لجنة السلامة والصحة المهنية، عن أنواع الوقاية من المخاطر الكهربائية، منها الوقاية الابتدائية، وتعتمد على تيار ابتدائي بسيط في المنزل والمفاتيح الأوتوماتيك، بينما الوقاية الثانوية، وهي حماية المعدات الكبيرة وزيادة الأحمال على الشبكة الكهربائية.

وأضاف في كلمته، أن هناك مكونات للشبكة الكهربائية، تبدأ من محطات التوليد والنقل والتوزيع ثم تغذية المنازل، مؤكدا أن الحفظ من المخاطر يكون في كافة المراحل للحفاظ على جودة وسلامة التيار الكهربائي للمعدات حتى يصل بشكل آمن إلى المواطنين في المنزل والحماية من الصعق.

وتحدث المهندس محمد أبو زيد، مهندس رقابة جودة، عن الأخطار الكهربائية واحتياطات الأمن والسلامة فى المنزل، وأسباب الشرز الكهربائي، من فصل وتوصيل الأحمال دون مراعاه عوامل الأمان.

كما أشار إلى مخاطر الكهرباء الإشعاعية، والأكثر خطورة على الإنسان، التي تسبب أمراض السرطان، ولها تأثير بيولوجي، والأشعة الفوق البنفسجية وتأثيرها على العين التي تصل إلى تدمير الشبكية، مشيرا إلى الخطوات الواجب اتباعها لمنع حدوث صواعق كهربائية.

ومن جانبه، تحدث المهندس عرفة حنفي، مهندس كهربائي، عن المخاطر الكهربائية فى المنزل والجامعات والسيارة وكيفية الوقاية منها، محذرا من الاستخدام غير الصحيح للمشترك الكهربائي، الذي يزيد عن الأحمال الكهربائية المستخدمة، مما يسبب ماسا كهربائيا وحوادث المنزل.

كما طالب بضرورة إطفاء الموبايل وشحنه ليلا خارج غرفة النوم، نظرا لارتفاع الحوادث الخاصة بشحن الموبايل وانتفاخ البطارية مما يسبب كوارث، موضحا أن توزيع الأحمال في الشقة السكنية في مرحلة التشطيبات من الخطوات الهامة للحفاظ على سلامة سكانها والأجهزة الكهربائية.