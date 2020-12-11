1184 مرشحا لانتخابات اتحادات الطلاب في 21 كلية بجامعة الإسكندرية

أعلنت الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة الإسكندرية، في بيان لها، اليوم، ترشح 1184 طالبا وطالبة لخوض انتخابات اتحادات الطلاب للعام الجامعي الحالي، في 21 كلية ومعهد.

ووفقا للجدول الزمني لانتخابات اتحادات الطلاب، تعلن الكشوف المبدئية للمرشحين غداً، ثم تلقي طلبات الطعون يوم 14 ديسمبر الجاري والفحص يوم 15، وإعلان الكشوف النهائية للمرشحين يوم 16، وبدء الدعاية الانتخابية يوم 17 ديسمبر.

وتجرى الجولة الأولى للانتخابات والفرز وإعلان النتائج في الكليات يوم 20 ديسمبر الجاري، وتجري جولة الإعادة يوم 21 من الشهر الجاري، أما انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات ستجري يوم 22، وانتخابات رؤساء اتحادات الكليات ونوابهم يوم 23 من نفس الشهر.

وتختتم الانتخابات الطلابية بجامعة الإسكندرية بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الجامعة ورئيس اتحاد الجامعة ونائبه يوم 24 ديسمبر الجاري.

من جانبه، قال الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم الاثنين، إن الجامعة استعدت لإجراء الانتخابات وإتاحة بيئة تنافسية عادلة، ليتمكن الطلاب من اختيار ممثليهم في اتحادات الطلاب بإرادة حرة.

ولفت إلى مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا لتوفير الأجواء المناسبة للمشاركة الطلابية في العملية الانتخابية بفاعلية، مشيرا إلى حث الطلاب على المشاركة في خوض انتخابات الاتحادات الطلابية، تحقيقا لمفهوم الديمقراطية والحرية لإخراج أجيال واعية قادرة على تحمل المسئولية المجتمعية، للنهوض بمصر.

وأضاف رئيس جامعة الإسكندرية، أنه وجّه عمداء الكليات إلى ضرورة تحقيق الانضباط خلال سير العملية الانتخابية، لتجري بشفافية وديمقراطية حتى يتسنى لكافة الطلاب المشاركة، وتقديم أفكار ورؤى إبداعية.