جامعة الإسكندرية تفوز ببطولة التنس الأرضي للجامعات

شهدت فعاليات بطولة التنس الأرضي للجامعات والمعاهد العليا المصرية، التي أقيمت على ملاعب المدينة الرياضية لجامعة القاهرة بحضور الدكتور هشام الجيوشي، السكرتير العام للاتحاد الرياضي للجامعات، وبهاء مختار، مدير البطولة والمنافسة بالإتحاد فوز عمرو العصراوي من جامعة الإسكندرية بالمركز الأول في فردي الطلبة، وحصول زميله بنفس الجامعة أدهم صالح على المركز الثاني، وكلا من محمد عمرو من جامعة القاهرة وبلال أبوطالب من الأكاديمية العربية على المركز الثالث.

كما فازت هاجر أشرف من الأكاديمية العربية بالمركز الأول في فردي الطالبات، وجاءت فرح خليل من جامعة عين شمس في المركز الثاني، وكلا من لما أيمن من جامعة مصر الدولية ونورا عبدالعظيم من الجامعة الألمانية في المركز الثالث، في حين حصدت جامعة الإسكندرية المركز الاول في الترتيب العام للجامعات، وجاءت الأكاديمية العربية في المركز الثاني، وجامعة عين شمس في المركز الثالث.

يذكر أن البطولة شارك فيها 18 جامعة، منهم 8 جامعات حكومية هم جامعة الأزهر وجامعة القاهرة وجامعة عين شمس وجامعة الإسكندرية وجامعة الزقازيق وجامعة المنصورة وجامعة المنوفية وجامعة حلوان، و10 جامعات خاصة هم الأكاديمية العربية والجامعة الألمانية والجامعة الامريكيه والجامعة البريطانية وجامعة 6 أكتوبر وجامعة أكتوبر للعلوم وجامعة المستقبل وجامعة مصر الدولية والتعليم العالي والجامعة العربية المفتوحة، بإجمالي 88 طالبًا وطالبة.

وكان الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وجّه دعوة إلى جميع الطلاب في الجامعات والمعاهد المصرية، للمشاركة الفاعلة في انتخابات الاتحادات الطلابية، مع ضرورة الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة.

وشدد الوزير، على أهمية المشاركة الفعالة في انتخابات الاتحادات الطلابية والتي تمثل المنصة الشرعية للطلاب، وتساعد على خلق قيادات طلابية واعية ملمة بقضايا الطلاب والشباب عامة، موجهًا الدعوة لجميع الطلاب بعدم الانسياق وراء أبواق أهل الشر ذوي الأراء السلبية الذين يدعون دائما لإفشال أي تجربة تؤدي إلى رفعة ونجاح للوطن.