التعليم العالي: توفير الجهود لإتمام الانتخابات الطلابية بالجامعات

قال الدكتور طايع عبداللطيف، مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية والمشرف على الانتخبات الطلابية، إن كافة الجهود التي كان من المفترض توفيرها من قبل الرئاسة ووزارة التعليم العالي لتدشين الانتخابات الطلابية قد تمت، ويتبقي الدور على الطلاب لاختيار من يروه أفضل ممثلا عنهم: "بنجهز شبابنا لقيادة المستقبل".

وأضاف "عبداللطيف"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC" والذي تقدمه الإعلامية سارة حازم والمذاع على فضائية "DMC"، أن مصر دولة شابة وأكثر من 60% من سكانها شباب، موضحًا أن العام الجاري ستجرى الانتخابات على مستوى الجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة والجامعات التكنولوجية الجديدة.

وأوضح، أنه وبرغم من المرور بظروف جائحة كورونا، تتوقع الوزارة سعي الطلاب لانتخاب، بسبب التوعية الكبرى التي قامت بها الوزارة قبيل الانتخابات، حيث أن مثل تلك الانتخابات هي تجهيز للحياة السياسية المصرية فيما بعد انتهاء فترة الجامعات بالنسبة للطلاب.

وأكد، أن آخر لائحة طلابية تم وضعها كانت في عام 2007، وجرى العمل بها طيلة 10 سنوات، حتى تم اعتماد لائحة طلابية جديدة في عام 2017 حتى أصبح الهيكل المؤسسي للاتحادات الطلابية جاهز للتنفيذ، وأهم شروط الترشح هو عدم انتماء الطالب لأيا من المنظمات الإرهابية وكذا عدم اتخاذ التلميحات أو الإشارات الانتخابية بالحملات الانتخابية.

وأشار مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية والمشرف على الانتخبات الطلابية، إلى أن كل الأنشطة التي تتم في الجامعات المصرية هو اتخاذ التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية الخاصة بكورونا.