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عاجل.. مصدر: القبض على صاحب محلات أولاد رجب

كتب:

جيهان عبدالعزيز
11:02 م | الجمعة 11 ديسمبر 2020
أولاد رجب

أولاد رجب

قال مصدر مطلع إن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على صاحب محلات أولاد رجب، من داخل منزله بالقاهرة، في اتهامات تتعلق بأنشطة مالية غير قانونية تشمل تمويل جماعة الإخوان الإرهابية.

يأتى ذلك عقب حبس صفوان ثابت رئيس مجلس إدارة شركة جهينة للصناعات الغذائية، بتهمة الانضمام وتمويل الجماعة الإرهابية، وسيد رجب السويركي صاحب محلات التوحيد والنور، بتهمة تمويل جماعة إرهابية والانضمام لها، وجرى حبسهما لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

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