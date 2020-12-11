عاجل.. مصدر: القبض على صاحب محلات أولاد رجب

قال مصدر مطلع إن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على صاحب محلات أولاد رجب، من داخل منزله بالقاهرة، في اتهامات تتعلق بأنشطة مالية غير قانونية تشمل تمويل جماعة الإخوان الإرهابية.

يأتى ذلك عقب حبس صفوان ثابت رئيس مجلس إدارة شركة جهينة للصناعات الغذائية، بتهمة الانضمام وتمويل الجماعة الإرهابية، وسيد رجب السويركي صاحب محلات التوحيد والنور، بتهمة تمويل جماعة إرهابية والانضمام لها، وجرى حبسهما لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.