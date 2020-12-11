الصحة العالمية توفر مليار جرعة من لقاحات كورونا للدول منخفضة الدخل

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم، إن برنامج "كوفاكس" وفر زهاء مليار جرعة لقاح للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، من إنتاج شركات رائدة، وذلك لتقديمها للدول ذات الدخل المتوسط والمنخفض، وفقا لما ذكرته شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.

وأوضح المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس، أن 189 دولة تشارك في البرنامج، وفقا لما ذكرته وكالة "رويترز" للأنباء.

و"كوفاكس" هو مشروع عالمي طموح لشراء لقاحات الفيروسات وتقديمها لأفقر الناس في العالم.

وفي 5 ديسمبر الماضي، أوضح جيبريسوس، أن هناك فجوة بواقع 4.3 مليار دولار، ويحتاج إلى 23.9 مليار دولار لعام 2021.

وحث المدير العام لـمنظمة الصحة العالمية، في ذلك الوقت، جميع الدول على "الوحدة وبناء عالم ما بعد الوباء"، من خلال الاستثمار في اللقاحات والتأهب ضد الوباء القادم والصحة العامة الأساسية والرعاية الصحية الأولية.