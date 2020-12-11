مقاتلات سعودية ترافق قاذفات أمريكية في أجواء المملكة

نشرت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم، مقطع فيديو أظهر مقاتلات من القوات الجوية الملكية السعودية وهي ترافق القاذفات الأمريكية الاستراتيجية "بي 52" أثناء عبور أجواء المملكة، وفقا لما ذكرته شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.

وبحسب ما جرى نقله عن وزارة الدفاع السعودية، فإن هذه المرافقة كانت في العاشر من ديسمبر الجاري، عندما عبرت قاذفتان أمريكيتان استراتيجيتان أجواء السعودية.

وذكر المصدر نفسه أن هذه القاذفات تتميز بإمكانية إطلاق حمولة كبيرة من الأسلحة المتعددة وإصابة أهدافها بدقة في "عمق أراضي العدو".

وقالت وزارة الدفاع السعودية، إن المملكة تعمل مع شرائكها الدوليين بشكل دائم على تحسين العمل التوافقي فيما بينهم.

وأضافت الدفاع السعودية، أن منتسبي القوات الجوية الملكية السعودية يعملون مع نظرائهم من الدول الحليفة لتحقيق التكامل بين أنظمة الاتصالات والتخطيط والأنظمة التقنية.