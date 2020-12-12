مساء DMC يرصد حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي

عرض برنامج "مساء DMC"، رصده لحفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي في نسخته الـ42.

قالت الفنانة سمية الخشاب، إنها لم تستطع حضور حفل الافتتاح بسبب سفرها خارج مصر من أجل تصوير أحد الأعمال الجديدة، ولكنها كانت فخورة بالمهرجان المصري لوجود نظام وإجراءات احترازية قوية للحفاظ على الضيوف.

وأضافت "الخشاب"، خلال تصريحاتها للبرنامج الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم والمذاع على فضائية "DMC"، أن عام 2020 كان بمثابة تحد لها لأنها كانت تقوم بممارسة الألعاب الرياضية واهتمت بشكل اكبر بحساباتها على مواقع السوشيال ميديا: "بقي عندي متابعه بنفسي مع الفريند بتوعي".

فيما قالت هنا شيحة، إن الأفلام المشاركة في المهرجان كانت جميعها كبيرة وقوية، كما عملت وزارة الصحة على تأمين الحاضرين والألتزام بالتباعد الاجتماعي بين حضور المهرجان.

وقالت الفنانة رانيا يوسف، إنها كانت تأمل بالظهور في أيا من أفلام المخرج الكبير وحيد حامد، حيث أنها شاركت معه كـ"كمبارس صامت" في فيلم "المنسي": "أنا اشتغلت في افلام عادل إمام ووحيد حامد وكان ليا الشرف أني اتعلمت منهم ووقفت قدام كاميرا شريف عرفة".

وأضافت "يوسف" خلال التقرير أنها قد اكتسبت خبرتها واسمها بظهورها في أدوار صغيرة بأفلام كبرى، وهو ما علمها الكثير، كما أنها وبسبب فيروس كورونا قامت بالمكوث في المنزل والاقتراب من ابنائها بشكل أكبر: "شوفت حياتي الشخصية بشكل كويس الحمد لله".

وانطلق حفل الختام لمهرجان القاهرة السينمائي لدورته الـ42، مساء أمس بدار الأوبرا المصرية، وشهد تسليم جوائز مسابقات المهرجان المختلفة بعد عرض أفلامها المميزة في المسابقات المتنوعة للمهرجان.

وعُرض ضمن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، 83 فيلمًا من 43 دولة، من بينها 20 فيلمًا في عروضها العالمية والدولية الأولى، إضافة إلى 52 فيلمًا في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وكرّم مهرجان القاهرة السينمائي، في حفل الافتتاح الذي عرض يوم الجمعة الماضي، بجائزة الهرم الذهبي التقديرية للكاتب المصري الكبير والسيناريست وحيد حامد، والكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، والفنانة منى زكي، التي حصلت على جائزة فاتن حمامة للتميز.