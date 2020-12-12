ضبط 3 ملايين و248 ألف قرص كبتاجون خلال 45 يوما بدمياط

شهدت محافظة دمياط خلال أقل من شهرين، إحباط محاولات تهريب لكميات كبيرة من أقراص الكبتاجون المخدر، بمعرفة رجال الجمارك والأمن الذين كانوا دائما لهم بالمرصاد فتارة يحبط تهريب أقراص كبتاجون كانت بحوزة مساعد صيدلي وعاطل، وتارة يحبط تهريب ملايين الأقراص بعد قدومها من سوريا، وهو ما نرصده في التقرير التالي عن الضبطيات المحبط تهريبها منذ بداية شهر نوفمبر وحتى ديسمبر الجاري:

الجمعة 4 ديسمبر:

ضبطت مديرية أمن دمياط 2000 قرص من عقار الكبتاجون المخدر وسلاحا أبيض، بحوزة مساعد صيدلي وعاطل، مقيمين بدائرتى مركزي شرطة كفرالبطيخ وفارسكور، حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة دمياط الجديدة، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

15 نوفمبر 2020:

وفي وقت سابق من الشهر الماضي وتحديدا في منتصف نوفمبر تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة للترانزيت بدمياط، برئاسة طارق وهدان، بالتنسيق مع إدارة مكافحة التهرب الجمركي، من إحباط محاولة تهريب كمية من أقراص الكيبتاجون المخدرة، وذلك بالمخالفة للقانون.

ووردت إخبارية لإدارة البحث الجنائي بميناء دمياط، وثروت الدعدع مدير عام الوارد بجمارك الميناء، والإدارة العامة للترانزيت، بالاشتباه في وجود أصناف ممنوعة مخبأة ضمن مشمول البوليصة رقم 4201100196، حاوية 40 قدما، رقم NLPU2088783، قادمة من سوريا برسم الترانزيت المباشر والوجهة النهائية ليبيا، ومشمولها مستنديًا عبارة عن 2352 كرتونة ذرة معلبة بوزن قائم 25 طنًا و580 كيلو جرامًا.

تم استصدار إذن النيابة العامة، وتشكيل لجنة جمركية برئاسة صفوة والي مدير مجمع الترانزيت، والعربي الشهاوي مدير إدارة الفحص، ووليد وردة مدير الحركة، وأشرف رجب ووليد عبد الباسط مديري التعريفة، حيث تبين وجود 3 ملايين و246 ألفا و250 قرصًا من أقراص الكيبتاجون المخدر مخبأة داخل علب الذرة.

وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى 113٫802٫500 جنيه تقريباً، وقرر أشرف عبدالعزيز رئيس الإدارة المركزية لجمارك دمياط اتخاذ الإجراءات القانونية، والتحفظ على المشمول وإبلاغ الجهات المختصة.