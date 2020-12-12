محافظ الغربية: غلق 414 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق الجديدة

أعلن الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، أنه قد تم إغلاق عدد 414 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق الجديدة والتى تم تطبيقها منذ الأول من ديسمبر فى إطار تنفيذ الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث تم غلق عدد 131 محلا، عدد 7 أسواق، عدد 36 مطعما، عدد 75 مقهى، 39 ورشة و126 منشأة أخرى بنطاق محافظة الغربية.

ويهيب محافظ الغربية بأصحاب المحلات والمقاهى والورش بالالتزام بمواعيد الفتح والغلق الجديدة حرصاً على صحة المواطنين وتجنباً للوقوع تحت طائلة القانون.

في وقت سابق، أعلن الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أنه تنفيذا لقرار وزارة التنمية المحلية الخاص بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية، قامت الوحدات المحلية في الفترة من 1 ديسمبر إلى 5 ديسمبر بغلق عدد (53) محلا، و(13) مطعما، و(27) مقهًى، و(15) ورشة، و(2) سوق، و(75) منشأة أخرى، بإجمالي 185 منشأة في نطاق المحافظة.

وشدد "رحمي"، على رؤساء الأحياء والمدن بالمتابعة اليومية لتطبيق مواعيد الإغلاق الجديدة، بالتنسيق مع الجهات المعنية وتطبيق الإجراءات القانونية بكل حزم على من يخالف المواعيد الجديدة.

وأكد المحافظ، أن جميع الأحياء والمراكز تقوم بحملات دورية لمتابعة تنفيذ القرارات الجديدة بكل حزم، مشيرا إلى أن هذه القرارات تأتي في المقام الأول من أجل سلامة وصحة المواطن، خاصة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وكذلك الحفاظ على مرافق الدولة، مطالبا أصحاب المحلات والمطاعم والمقاهي والورش بضرورة الالتزام بالمواعيد الجديدة للفتح والإغلاق والالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بداخل تلك المنشآت.