رفع تلال القمامة بقرى ومدن الغربية

نفذت الوحدات المحلية بمركز ومدينة سمنود، حملة لرفع (9) أطنان قمامة، حيث رفعت الوحدة المحلية بقرية ميت عساس (5) أطنان بالطريق السريع "سمنود- المنصورة" من محلة خلف إلى ميت عساس.

كما قامت الوحدة المحلية لقرية ميت بدر حلاوة برفع (4) أطنان من القمامة، وفي مركز ومدينة طنطا شنت الوحدة المحلية بقرية سبرباي حملة نظافة شاملة ومسح للأتربة بشوارع القرية.

وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات طارق رحمي، محافظ الغربية، بأهمية استمرار أعمال النظافة ورفع المخلفات من جميع شوارع المحافظة.

وفي حي أول المحلة الكبرى، قام قطاع النظافة بأعمال النظافة اليومية بالعمالة والمعدات اللازمة لرفع وتفريغ حاويات القمامة وتطهيرها ورفع أكوام القمامة وتطهيرها من نقاط تجميع القمامة بمناطق ( نعمان الأعصر - السكة الوسطى - الوراقة - سوق اللبن - سوق الحدادين - جاويش - منشأة السلام - محب - الرجبي - الزهراء - جلال الدين - الزراعة - ميدان البهلوان - الصهريج وطريق دمرو).

وفي ذات السياق، تم اليوم تنفيذ حملة نظافة مكبرة بمدينة كفر الزيات بشارع الكورنيش بدايةً من الشركة المالية حتى الطريق السريع "الإسكندرية-القاهرة" من كنس ورفع القمامة والمخلفات والأتربة، بالإضافة إلى مسح الطريق وقص البوص من خلف سور الكورنيش، بخلاف أعمال النظافة اليومية لجهاز النظافة بجمع القمامة من نقاط التجميع بشوارع المدينة.

ولا يزال العمل مستمرا في كافة أنحاء المحافظة، حرصا على صحة المواطنين وحفاظا على الشكل الجمالي للمحافظة.