مأساة توت توت تتكرر في مطروح.. مريضة ومشردة تضع طفلا مجهولا

وضعت سيدة ثلاثينية في مدينة مرسى مطروح، مولودا مجهول الهوية فى مستشفى النساء والتوليد بمطروح، بعد نقلها إلى المستشفى من خلال الإسعاف، وإبلاغ الأهالى عن سيدة مريضة تعانى فى الشارع وفى حالة وضع.

وقال الدكتور محمد على وكيل مديرية الصحة بمطروح، مساء الجمعة، إن السيدة ليس لديها أوراق ثبوتية وتبلغ من العمر حوالى ثلاثين عاما، وهى سيدة مريضة نفسية تجلس فى الشوارع فى منطقة حى الزهور وحضرت إلى مستشفى النساء والتوليد والصحة الإنجابية بمطروح، وبالكشف عليها تبين أنها بكرية، وحامل للمرة الأولى، وهى فى الشهر التاسع من الولادة، وينادون عليها باسم شادية، ولكن لا يوجد معها بطاقة شخصية.

وأضاف "على" فى تصريح خاص لـ الوطن" أن الفريق الطبى فى المستشفى تعامل معها مثل جميع الحالات التى تصل للمستشفى، وحصلت على الرعاية الطبية اللازمة لها، والولادة قيصرية، فى غرفة عمليات المستشفى، وتم وضع الطفل تحت الملاحظة فى الحضانة، وهى وطفلها بصحة جيدة.

وأشار إلى أنه من الواضح أمامنا أنها حملت سفاحا، وتعانى من مرض نفسى خاصة وأنها تقيم فى الشارع، وحرر محضر بالواقعة حمل رقم 6119 لسنة 2020 إداري مطروح، وتم عرضها على الطب الشرعى والطب النفسى بقرار من النيابة العامة، وذهبت إلى مصلحة الطب الشرعى فى الإسكندرية، وتم توقيع الكشف الطبى عليها، وتبين أنها تعانى من مرض نفسي.

ولفت أن الطفل وضعناه فى قسم المعثور عليهم داخل مستشفى الأطفال التخصصى بمطروح، مع أربعة أطفال أخرين وجميعهم يتلقون الرعاية الطبية اللازمة من خلال الأم البديلة التى تقيم معهم داخل القسم إقامة كاملة من خلال نوبتجيات دائمة على مدار 24 ساعة، ويصرف لهم جميع الإحتياجات اللازمة لهم من مديرية الصحة بمطروح، مثل الألبان بالإضافة إلى ملابس وغيرها بجانب الرعاية الصحية والغذائية الشاملة.

من ناحية أخرى تكثف مباحث مطروح من جهودها، لمعرفة محل إقامة السيدة وأهليتها، وكيف تم الاعتداء عليها، فى الشارع ومن وراء ذلك.