سمير غانم: أنا خجول جدا والوحيدة اللي عاكستها كانت مديحة كامل

كشف الفنان سمير غانم، عن حادث طريف وقع له أثناء تمثيله أحد الأفلام التي قدم فيها دور ضابط شرطة، حيث أطلق المسدس الذي كان يحمله النار وهو في جيبه، مشيرًا إلى أنه كان مجرد مسدس صوت.

وقال "غانم"، خلال لقائه مع الإعلامية وفاء الكيلاني في برنامج "السيرة" المذاع عبر فضائية "dmc"، إنه التحق بكلية الشرطة ثم تركها والتحق بكلية الزراعة وعمل في الفن، لافتًا أنه من حظ المجرمين أنه ترك كلية الشرطة، مشيرًا أنه قدم في كلية الطيران ولكنه لم يلتحق بها بسبب ضعف نظره وكان يتمنى الالتحاق بكلية عسكرية.

وكشف سمير غانم أنه ورث "الحنية" من والدته لافتًا أنه عمل في الفن أثناء دراسته الجامعية وبعد تعرفه على جورج سيدهم والضيف أحمد، مشيرًا أن والده غضب عندما علم أن نجله يمثل خاصة أنه صعيدي، مؤكدًا أنه كان سعيدا بعد ذلك وكان يصطحبه معه في كل مكان خاصة بعد وفاة والدته.

وأشار سمير غانم أنه كان شقيًا في فترة مراهقته وكان لديهم جار يوناني لديه ابنة جميلة جدا وكان يعشقها "أنا خجول جدا وعمري ما أعاكس واحدة والوحيدة اللي لما شفتها كنت عايز أكلمها كانت مديحة كامل ولما شفتها في إسكندرية ماشية وماسكة كتب وقفتها وقولت لها أنتي قمر"، مؤكدًا أنه هو الذي اكتشفها وشاركت معه في أعمال فنية في الجامعة.

وأكد سمير غانم أن والدته كانت تحبه وتدعو له، لافتًا أنها دعت له وقام ببطولة فيلم كبير بعدها مشددًا على أنه كان يحبها ويتعلق بها ولا يريد أن يتذكر يوم وفاتها.