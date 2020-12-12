زايد تكشف 19 معلومة عن لقاح كورونا: حصل عليه 45 ألف شخص دون مشكلات

كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن بعض الحقائق الخاصة بلقاح "سينوفارم"، الذي وصل مصر من الصين، وذلك خلال تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامجه "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "mbc مصر".

"الوطن" ترصد لكم أبرز هذه التصريحات كما يلي:

1-الفرق الطبية بمستشفيات العزل الصحي ومستشفيات الحميات والصدرية، ثم أصحاب الأمراض المزمنة، سيكونوا الأكثر استحقاقا لجرعات لقاح "سينوفارم".

2- في كل فئة أولوية، ولدينا مرضى الفشل الكلوي والأورام والأمراض المزمنة ومصابي السكر والقلب والسمنة بصفتهم أكثر عرضة لأمراض شديدة.

3- جرى تحضير موقع إلكتروني تمهيدًا لإطلاقه فور الحصول على الجرعات منذ 3 أسابيع: "سنتيح التسجيل هذا الأسبوع، والدفعة التالية ستصل إلينا الأسبوع القادم، ونتفاوض مع التحالف الدولي وعدد من الشركات التي تصنع اللقاح".

4- الوزارة ستطرح إنفوجرافا على موقع التسجيل بخصوص الفيروس والتطعيم، ويمكن من خلاله أن يسجل المواطن للحصول على جرعتي اللقاح، كما جرى تخصيص خط ساخن لتلقي الشكاوى في حالة حدوث بعض المضاعفات.

5-لقاح كورونا زيه زي باقي اللقاحات، وهناك فئات مش من المفضل إنها تحصل عليه، مثل الحوامل والمرضعات والأطفال دون 16 عاما، لكن مأمونيته كبيرة، والممنوع من لقاحات كورونا هو الممنوع من اللقاحات التقليدية، لكن كبار السن يمكنهم الحصول عليه.

6-اللي جاله كورونا ممكن يصاب تاني، وفي حالات جالها كورونا 3 مرات في مصر والعالم، والمناعة قصيرة المدى مش دائمة، وبالتالي لقاح كورونا قصير المدى زي اللقاحات التانية.

7-إجراءات تسجيل اللقاحات في مصر ستسير وفق المعايير الدولية، حيث إن اللجنة القومية هي التي تقر هذه اللقاحات، كما أن ملف اللقاحات كله موجود لدى هيئة الدواء المصرية، موضحة أن مصر تمتلك لديها معامل على مستوى عالٍ.

8-لقاح سينوفارم الذي وصل مصر بالأمس حصل على كل الموافقات من الجهات الرسمية المعنية، كما أن مصر شاركت في التجارب السريرية بواقع 3 آلاف شخص من إجمالي 45 ألف شخص حصلوا على هذا اللقاح في 6 دول.

9-ملف التسجيل في هيئة الدواء بكل التفاصيل، ولدينا معامل قوية جدًا.

10-أول أمس، حصل اللقاح على الموافقة النهائية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولم تثبت أي مضاعفات غير متوقعة على أي شخص من إجمالي 45 ألف شخص خضعوا للوقاية، وأنا ارتفعت درجة حرارتي لمدة يومين لنصف درجة أو درجة عندما حصلت على الجرعة الأولى من اللقاح.

11-مصر تحتوي على سلسلة تبريد كافية لجرعات اللقاحات والسلسلة تستوعب أكثر من 110 ملايين جرعة بداية من 2 درجة حتى 8 درجات تحت الصفر.

12-مصر في مرحلة التفاوض مع شركة "سينوفاك" لتصنيع لقاح كورونا، إذ طلبت القاهرة من منظمة الصحة العالمية، إيفاد خبراء ومتخصصين، ووصلوا إلى مصر وأصدروا تقريرا بقدرة مصر على إنتاج اللقاح.

13-نعمل مع شركة أسترازينيكا، واستقبلت السفير البريطاني أول أمس واتفقنا على الكثير من الخطوات في هذا الصدد، ويوم الجمعة الماضي وقعت مع وزير المالية العقد الذي أرسلناه إلى التحالف الدولي بعد تفويض مجلس الوزراء لنا بقرار من رئيس الوزراء للحصول على 20 مليون جرعة من اللقاحات التي سيتيحها الاتحاد.

14-في بداية الأمر أعلن الاتحاد أنه سيقر بعض اللقاح في الشراء وتوزيع اللقاحات المتاحة وأتاح الاتحاد لقاحات موديرنا وفايزر وأسترازينيكا، وطلبت مصر أن يكون لها حق اختيار اللقاح إذا ما تم إصدار الموافقة النهائية، ولم يجرى طرح اللقاحات الصينية لأسباب تتعلق بالتفاوض في الأسعار .. مش حاجة تانية.

15-مصر بدأت التفاوض على تصنيع لقاحات فيروس كورونا أو الحصول على جرعاتها في شهر يوليو، مشددة على أن الدولة المصرية لم تنتظر كثيرًا وبدأت التفاوض مبكرًا.

16-مصر مضطرة إلى التفاوض مع أكثر من شركة تنتج لقاحات كورونا، لأن العالم لا يحتوي على أي شركة تستطيع تحقيق الكفاية للطلب العالمي.

17-الناس لا يجب أن تقلق من لقاحات كورونا، إذ تحتوي مصر على لجان علمية قوية تعمل بالتنسيق مع بعضها، بالإضافة إلى منظمة الصحة العالمية، كما أن مصر تمتلك قوة كبيرة جدا على مستوى قطاع الطب الوقائي والوبائي، كما أنها مرجعية للعديد من الجهات الدولية في هذا المجال.

18-اللقاح لن يتواجد في الصيدليات وبالتالي فإن وزارة الصحة ستتحمل توزيعها على الفئات المستهدفة.

19-اللقاح سيتاح بالمجان للفئات المستحقة من الأطقم الطبية وكبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة، وقد يفرض لإجراءات السفر وسيكون ذلك مقابل رسوم معينة، وكل ذلك وفق أولويات معينة، وذلك على افتراض محدودية الإنتاجية في البداية، وسنخصص جرعات لأغراض شخصية للطوارئ والضرورة فيما يتعلق بالسفر.