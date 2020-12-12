استغاثة من مواطن: قانون الأحوال الشخصية الحالي يتسبب في قطع الأرحام

أنا رجل مطلق، ولدي طفل، وطبقا لقانون الأحوال الشخصية وبموجب حكم محكمة فأنا ارى ابني مرة واحدة في الأسبوع لمدة ساعة واحدة في مسجد سيدي بشر بمحافظة الإسكندرية، ما يتسبب لي في ضرر شديد، ويكفي أنني لا استطيع اصطحاب ابني لمنزلي، ولم تتمكن والدتي من رؤية حفيدها ولا مرة واحدة، كما أن شقيقتي توفيت دون أن ترى ابن أخيها، أي أن القانون الحالي خلق أزمة قطيعة رحم بين ابني وعائلتي، وكل ما أرجوه أن يشهد هذا القانون تعديلاً في مواده المجحفة بحق الأب المطلق، مع إعطاء كل الحقوق للسيدات المطلقات، والغريب أن هذا هو وضع ملايين غيري من المصريين، أناشد السادة المسؤولين بإعادة النظر لقانون الأحوال الشخصية الحالي، حفاظاً على الروابط التي تجمع الأسرة المصرية.

هاني محمد سالم