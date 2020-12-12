وجه بإعادة ابني الاثنين المحذوفين إلى البطاقة يا وزير التموين

أنا رب أسرة يبلغ عدد أفرادها 7 أفراد، ونسكن جميعاً قرية صفط أبو جرج بمحافظة المنيا، وفوجئت بحذف عدد اثنين من ابنائي توأم من بطاقة التموين الخاصة بالأسرة، منذ ثلاث سنوات، وعمرهما 10 سنوات، وهكذا أصبح عدد المدونين في البطاقة 5 أفراد فقط، المشكلة أن الحذف من بطاقات التموين لا يعني تقليل حصة التموين المخصصة للأسرة كل شهر فقط، ولكن يترتب عليه تقليل حصة الخبز المخصصة للأسرة والتي تصرف يوميا بموجب البطاقة التموينية، توجهت بعدة شكاوى لمكتب التموين بالمحافظة، غير أني لم أتلق أي رد، أناشد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية النظر في شكواي وإعادة ابني المحذوفين إلى البطاقة مرة أخرى.

حمدي محمد دهروطي