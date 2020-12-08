بريد الوطن.. نحن وحق الفتوى والاجتهاد

تتمثل لمن يتجه للفتوى من أهل الدعوة مجموعة من العوامل بالملكية الفقهية والفهم السليم لدى صاحبها، وتجعله قادراً على الاستنباط بطرقه الصحيحة، بمعرفة القرآن الكريم، أصل الشريعة، لتدبر القرآن والاستنباط منه، ويكون عارفاً بالمعانى المؤثرة فى الأحكام، وأسباب النزول، ومعرفة السنة، المصدر الثانى للشريعة، وليس بحفظ الأحاديث النبوية، ومعرفة اللغة العربية، ومعرفة أصول الفقه، ويمثل عماد الاجتهاد ومعرفة مقاصد الشريعة، ومقاصد الإجماع، وفهم أحوال عصره وظروف مجتمعه، والفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والعوائد، ومع فتوى د. آمنة نصير نقول الاجتهاد الفكرى لا بد له من توافر المرجعية الشرعية، أو الثقافة الشرعية والرؤية الشاملة للحياة بشعبها وميادينها المختلفة، ورؤيتها لزواج المسلمة من غير المسلم ليس اجتهاداً وفتوى أو فقهاً إسلامياً والمجال التشريعى واضح، لأنه يجب الاهتداء إلى السبيل وفقه المقاصد يتحقق بالنزول لحركة الحياة، وكان يجب عليها التروى، والفتوى من فقه النص وفهم الواقع، وفتوى د. آمنة نصير مدمرة، والسنة والشرع صامدان والبدعة تهزم، ويتقدم العقل وتهزم الخرافة وتحاصر الفتن؛ لأن الاجتهاد الفقهى هو استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية من الكتاب والسنة وفى ضوء مراتب الحكم الشرعى.

يحيى السيد النجار

كاتب وباحث - دمياط

يتشرف باب "نبض الشارع" باستقبال مشاركاتكم المتميزة للنشر، دون أي محاذير رقابية أو سياسية، آملين أن يجد فيه كل صاحب رأي أو موهبة متنفساً له تحمل صوته للملايين.. "الوطن" تتلقى مقالاتكم ومشاركاتكم على عنوان البريد التالي bareed.elwatan@elwatannews.com