المتهم بسرقة تكييف وسخان من مكتب البريد بالإسكندرية: كنت هتجوز بيهم

قررت النيابة العامة بمديرية أمن الإسكندرية، حبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة مكتب بريد، وتبين من التحريات والتحقيقات الأولية أن المتهم استغل الساعات الأولى من فجر الجمعة وتمكن من التسلق للمبنى، وقام بتحطيم الشباك وقطع أسياخ الحديد لسرقة أجهزة التكييف والسخان.

واعترف المتهم بتفاصيل الجريمة بعدما رصدته كاميرات المراقبة، وكشف عن سبب سرقته المضبوطات، وقال إنه يقوم بتجهيز شقته للزواج، ومن ثم خطط لسرقة الأجهزة الكهربائية من داخل مكتب البريد.

وكشفت التحريات أن المتهم كاذب في رواية الزواج، وأنه مسجل خطر سرقات، وسبق له سرقة أكثر من مكان بدائرة قسم شرطة المنتزه.

وتلقي مأمور قسم شرطة ثالث المنتزه بمديرية أمن الإسكندرية بلاغًا بسرقة 3 وحدات تكييف وسخان مياه وجهاز "راوتر" وجهاز "DVR" من مكتب بريد كائن بدائرة القسم، ووجود قص بسلك نافذة المكتب وقطع عدد من الأسياخ الحديدية وآثار عنف بالخزينة دون سرقة ما بداخلها.

وتم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الأسكندرية توصلت الجهود إلى أن مرتكب الواقعة عاطل، 27 سنة، وله معلومات جنائية، ومقيم بدائرة القسم.

وتم استصدار إذن من النيابة العامة، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب التسلق واستخدامه أدوات "مقص - مفتاح" في قص السلك والأسياخ الحديدية، وتم بإرشاده ضبط بعض المسروقات والأدوات المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

وبمناقشة المتهم اعترف بارتكابه الجريمة، وقرر أن المضبوطات قام بتخبئتها داخل شقة ملكه بالمنتزه، وحاول المتهم التهرب من تهمة السرقة فى البداية، ثم قرر أنه سرق المضبوطات لمروره بضائقة مالية بسبب قرب زفافه، وأنه متعثر في شراء الأجهزة الكهربائية.

وأفادت التحريات كذب رواية المتهم، ودلت التحريات على أنه يمارس نشاطًا اجراميًأ تخصص في سرقة الشقق والمساكن بمحافظة الإسكندرية، وحُرر محضر واُتخذت الإجراءات القانونية.